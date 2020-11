"Hay retrasos importantes en la entrega de vacunas"

La reducción en las tasas de vacunación durante la pandemia por covid-19 podrían significar rebrotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación (EPV). La disminución al acceso de las mismas tiene su origen en las restricciones de movilidad y en el temor de las personas de salir de sus casas durante las cuarentenas, pero también en los retrasos en las entregas a los sistemas de salud por parte de las farmacéuticas, debido precisamente al cierre de vuelos y aduanas, explicó el doctor Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global (GHC, por sus siglas en inglés) y presidente interino del Departamento de Política y Gestión Sanitaria Facultad de Salud Pública y Trabajo Social de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Miami, Estados Unidos.

¿Ha habido bajas en la producción de vacunas debido a la pandemia?

No bajó, lo que bajó fue el acceso y la eficacia de los programas de vacunación. Obviamente ha habido retrasos en las entregas porque como los aeropuertos han estado cerrados, pues, las vacunas no han podido llegar a tiempo. Los programas se han visto afectados por no tener disponibles las vacunas y por la imposibilidad de entregar esas vacunas a la comunidad porque hay restricción de la movilidad, porque hay cuarentenas, porque no se puede mantener la distancia social o porque el transporte intermunicipal está cerrado. Todas estas condiciones han provocado que no haya sido eficiente la llegada de las vacunas a la comunidad; además del temor de la comunidad de recibir una vacuna en estas circunstancias (temor a contagiarse de covid-19).

¿Ha habido riesgo de que se pierdan, por las cadenas de frío, por ejemplo?

Exactamente.

¿Ha habido pérdidas?

No que tengamos conocimiento, pero sí hay retrasos importantes en las entregas de las vacunas.

¿Se atoraron en las aduanas?

Así es.

¿Qué porcentaje del PIB o del presupuesto general de las naciones debería estar destinado a los programas de inmunización?

Esa pregunta es muy importante porque en la región hay una falta de financiación adecuada para el sector salud y esto lo hemos visto profundizado con la covid-19. Una de las crisis más grandes que tenemos ha sido el impacto negativo en los servicios de salud, en el personal, en la capacitación y en la parte de ejecución. Las coberturas pueden haber caído entre un 25% y un 40% y en algunas vacunas específicas hasta le 60% de cobertura.

¿Cuánto destina Estados Unidos al año en programas de inmunización y cuánto deberían destinar el resto de países de Latinoamérica?

Normalmente, la inversión en salud debe estar por encima del 8% del Producto Interno Bruto y los programas de prevención como mínimo un 4%. En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y en los europeos, la pate de la apropiación en salud es más o menos el 14%, de manera que es muy importante.

¿Cuánto tiempo cree que tengamos que esperar para que esté lista la vacuna contra el covid-19?

Yo creo que para diciembre ya estarán los primeros resultados de la primera vacuna. Hay cerca de 40 vacunas en desarrollo, pero las cinco primeras creo que podrían tener resultados, y esperamos que sean muy buenos tanto en cuestiones de seguridad como de eficacia.