Hay tres escenarios en estudio sobre la recaída de covid-19

Hay tres escenarios que a escala mundial están en estudio sobre las recaídas por covid-19, según anotó el infectólogo Jorge Panameño: las reinfecciones, un comportamiento bifásico de la enfermedad y la autoinmunidad.

Sobre las reinfecciones, el médico explicó que se ha planteado la posibilidad de que las personas que fueron dadas de alta no guardaron las debidas precauciones, ya no usaron mascarillas, ya no se desinfectaron las manos y eso, sumado a que han sido detectados con una alta cantidad de anticuerpos, puede estar desembocando en una reinfección.

"Hemos creído hasta hoy que es bien difícil que alguien se reinfecte, porque estamos creyendo que hay inmunidad y que sería casi imposible que alguien se reinfectara, pero falta mucho tiempo de estudio para poder determinar eso con franqueza", manifestó el especialista.

Apenas han transcurrido siete meses desde que el mundo conoció sobre el coronavirus SARS-CoV-2, y apenas han pasado cuatro meses desde que fue detectado el primer caso de covid-19 en El Salvador. Dado que los estudios científicos sobre un virus pueden tardar años, de momento solo pueden esbozarse hipótesis y Panameño explica sobre qué van las otras dos.

El comportamiento bifásico, añadió, se refiere a que la enfermedad puede tener una segunda fase debido a que no se eliminó por completo la carga viral del paciente; y pueden quedar focos infecciosos no controlados con la presencia del virus.

Estos focos pueden alojarse en lugares como el tracto intestinal y en los nervios faciales, que provocan la pérdida de los sentidos del gusto y del olfato.

"También estamos viendo que a la persona se le reactiva la enfermedad y queda con molestias por varios meses tras el covid-19. Estas manifestaciones pueden ser sudoraciones nocturnas, palpitaciones, fatiga intensa, dolor de cabeza", detalló.

La tercera posibilidad de la que platicó el infectólogo es de la autoinmunidad; en otras palabras, cuando el virus trastorna el sistema inmune y este comienza a actuar erráticamente, provocando que los mecanismos de defensa del cuerpo humano, que deberían actuar contra organismos invasores, ataquen, por el contrario, los tejidos propios.

"Esta enfermedad autoinmune sería la responsable de las recaídas, que están afectando principalmente los pulmones", manifestó el galeno.

Por otra parte, Panameño también destacó que los médicos alrededor del mundo están observando secuelas, en el contexto de la pandemia por covid-19.

Hay pacientes que han desarrollado diabetes, hipertensión arterial, de problemas pulmonares, según detalló.

Entre las secuelas pulmonares, a la cabeza se encuentra la fibrosis pulmonar, "y esta sí es una secuela grave, porque el manejo es delicado y complicado, produce una neumonía restrictiva, es decir, que baja la capacidad humana de hacer esfuerzos físicos, de practicar deportes, por ejemplo", manifestó el doctor.

Panameño, no obstante, hizo hincapié en que cualquiera de todos los escenarios antes planteados puede ser prevenible toda vez que los pacientes consulten a tiempo, de forma temprana.

El momento oportuno es al tercer día de síntomas. Al quinto, inclusive, es posible todavía evitar que se desarrolle la cadena inflamatoria: "No hay que tomar ibuprofeno y antigripales creyendo que se puede jugar con esto, porque a los 7 días va a tener una neumonía que le puede costar la vida o dejarle secuelas", recalcó.