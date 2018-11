Hay un aumento de mujeres que denuncian, pero la mayoría se retira del proceso"

Los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres tienen un poco más de un año de operar en El Salvador. El avance de esa jurisdicción especializada desde aquel 3 de julio de 2017 ha alcanzado únicamente a tres cabeceras departamentales: San Miguel, Santa Ana y San Salvador, este último tiene a cargo siete departamentos: Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, Cuscatlán, La Libertad y la capital. Glenda Baires, la jueza a cargo de las sentencias de este juzgado en San Salvador, hace en esta charla con LA PRENSA GRÁFICA un resumen de los retos y desafíos en su trabajo por proteger a la mujer de la violencia.

¿Cuánto se ha avanzado en protección de la mujer desde la creación de los tribunales especializados?

Se necesitaba una nueva visión del Derecho Penal con perspectiva de género, por eso la necesidad de la creación de estos tribunales para tratar la violencia contra la mujer de una manera integral.

En la administración de justicia ha sido un avance, porque la mujer ahora ya no solo obtiene la sanción penal, que es retributiva hacia el imputado; sino que las sentencias en las diferentes etapas ya van con un enfoque transformador en la vida de la mujer.

¿Qué más comprenden esas sentencias?

Las convenciones internacionales nos dan un mandato de tratar de reparar el daño que ha sufrido la mujer, por eso nosotros estamos imponiendo medidas de reparación para la víctima como asistencia vía terapias. En mujeres donde se identifica que la violencia ha sido por la dependencia económica hacia una persona se están mandando a resoluciones en las cuales ellas pueden ir a ciertos cursos gratuitos en Ciudad Mujer o INSAFORP a que aprendan un oficio.

Resoluciones como esa no se ven en el Derecho Penal común.

¿Qué pasa cuando la violencia no es solo de tipo económica?

Donde identificamos que los problemas son por una dependencia emocional, las derivamos a tratamientos psicológicos; pero no solo nos atendemos de la víctimas, sino que también a los agresores. A ellos los mandamos a terapias para que cambien ese patrón machista porque sabemos que en El Salvador predomina la cultura patriarcal, donde la simetría del hombre es más y dispone de la mujer.

Algunos sectores critican que el alcance aún es limitado.

El hecho de existir tribunales especializados solo en las tres cabeceras departamentales hace que se incremente la saturación de procesos, estamos conscientes de que la respuesta no es como la víctima quisiera; porque solo San Salvador tiene competencia para siete departamentos de la zona central. Entonces, no sería la misma respuesta si en cada cabecera existiera un tribunal.

¿Hay saturación de casos?

La saturación se da más en la etapa de instrucción, porque están dando trámite a tres procesos diferentes. Eso provoca una saturación, pero la respuesta ha sido que se ha visibilizado la violencia contra la mujer, y sí ha existido un incremento de la denuncia, pero obviamente cada día se trabaja por disminuir la mora.

Sin embargo, no toda denuncia que llega camina hasta sentencia por diferentes circunstancias.

¿Cuáles circunstancias?

Cuando tenemos una víctima que es vulnerable, fácilmente se retrae de la investigación porque está con la dominación del esposo o la presión social de la familia, que a veces le dice que abandone el proceso; entonces la fiscalía tiene esos obstáculos porque, no obstante, estar en la etapa de instrucción, la víctima no colabora en los elementos de prueba.

Eso se ve reflejado que al inicio ponen la denuncia y en el trayecto se van retirando. Hay aumento de mujeres que denuncian, pero la mayoría se retira del proceso.

¿Cuántos casos han llegado hasta sentencia desde que existe el juzgado en San Salvador?

Entre el año pasado y este, hablamos de unos 56 procesos que han llegado hasta sentencia. Vemos que como país, como sociedad, nos falta sensibilizar a la mujer porque estamos en una cultura de denuncia; pero no solo es ‘señora denuncie’, sino que se trata de que la señora participe activamente en tramitar la prueba, que asista cuando la Fiscalía General de la República la cite como para trabajo social, una pericia psicológica, algunas inspecciones corporales para ver lesiones en el cuerpo, resultados de pericias contables, inspecciones oculares en las casas, reconocimiento en rueda de personas. Necesitamos que la víctima participe.

Qué pasa con las instituciones, ¿tenemos una participación activa para proteger a la mujer?

Son pocas las instituciones que nos dan apoyos para la mujer. Ciudad Mujer tiene ciertos cursos; INSAFORP tiene también cursos, pero bien limitados. Tenemos una variedad de mujeres desde las que no trabajan y no saben hacer absolutamente nada, hasta profesionales; y para cada una de ellas la atención debe ser diferente. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) dice que diversas instituciones tienen que estar para la protección de la mujer, pero lamentablemente carecemos de sistemas de ayuda. Tenemos algunas casas de acogida en la Policía para mujeres en situación de riesgo. Son albergues temporales, y a veces las mujeres no requieren de 24 o 72 horas, requieren de más tiempo no solo para ellas, sino para sus hijos. Hay otros países que tienen hasta becas para que puedan terminar estudios o para los hijos víctimas de los feminicidios.