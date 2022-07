"Hay un franco propósito por desplazar a la PNC y darle la autoridad a la FAES": Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal

Zaira Navas, jefa jurídica y de Estado de derecho de Cristosal, se refirió durante una entrevista matutina este lunes al rol actual de la Policía Nacional Civil (PNC) con respecto al de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Según Navas, la presencia de la Fuerza Armada en la situación de seguridad pública ha sido tal que el rol principal lo ha tomado el despliegue de la misma FAES, dejando de lado a la policía y bajo el comandado del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.

"Esto significa que la PNC queda desvalorizada de sus obligaciones y valores. Este Plan Control Territorial (PCT) significa dos cosas: la prevalecencia de la FAES en sustitución de la PNC y, en segundo lugar, la compra de supuestos insumos que desconocemos. Este control que se anuncia, aún no se tiene. La constitución prevé 30 días y una sola prórroga por 30 días más, ya no tendríamos que estar en régimen de excepción", explica Navas.

Navas también lamentó que los agentes de la PNC sufran emboscadas y ataques armados. "Por los mismos policías se sabe que les solicitan una cuota de capturados y esto hace que la capturas tengan ciertos vicios de arbitrariedad. Pone una responsabilidad muy grande sobre los policías y por eso es que abre las puertas a rencillas personales o abusos de autoridad", dijo Navas.

"Hay un franco propósito del presidente y el Gobierno de desplazar a la PNC y darle autoridad a la FAES para volver a caer en un régimen dictatorial. Recuerden que los policías pasan por un proceso de aprendizaje diferente, aprenden los delitos, los niveles del uso de la fuerza, materia de derechos humanos, tienen clases teorícas, tiene que ser bachilleres, tiene la capacidad de entender la importancia de su papel. Para estar en la FAES no es necesario ni siquiera haber aprendido educación básica, son solo 2 o 3 meses y reciben adiestramiento para el uso de la fuerza. Esto es porque están preparados para otro tipo de eventos", especificó Navas.

La representante de Cristosal también comentó que en el caso de los agentes que pierden la vida en su labor no hay una indemnizacion, becas para sus hijos u otras prestaciones. "Esto del PCT se usa como una excusa para mantener este régimen que viola garantías constitucionales y están capturando a miles de personas que no tienen vínculos con la delincuencia: personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y las muertes en los centro penales", agregó.

Para la experta en materia jurídica es preocupante que la PNC siga teniendo deficiencias en insumos para realizar su trabajo y dijo que en parte es porque el Gobierno no tiene recursos a causa de la deuda y la gran cantidad de préstamos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y que supuestamente son para la PNC, pero se han utilizado en la FAES.

"A diferencia de lo que se anuncia por el presidente, es una policía que no ha avanzado en la investigación científica del delito. No hay especializacion en la PNC de equipo tecnológico, mas allá de los drones que los usa la FAES, y tampoco una remodelación de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). De hecho las delegaciones de la PNC están en un estado preocupante, donde duermen no son condiciones adecuadas", detalló Navas.