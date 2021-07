“Hay un gobierno de corte dictatorial en este país”, Jaime Guevara

Desde el inicio de la actual legislatura, la fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), integrada por cuatro diputados, ha votado en algunos puntos dividida: dos y dos. Jaime Guevara, ahora jefe de fracción, y Marleni Funes por un lado; y, por el otro, Anabel Belloso y Dina Argueta; ambas, legisladoras desde el período anterior.

En esta entrevista, Guevara habla sobre los señalamientos en torno a su relación con José Luis Merino y Nayib Bukele, sus primeros movimientos como legislador y el rumbo que tomará el FMLN como fracción ahora cercana, según él, a la dirección del partido.

A la fracción del FMLN se les ha visto votar dividida. Para elegir jefe de fracción fue el Consejo Nacional el que intervino. Algunos consideran que Anabel Belloso y Dina Argueta tenían mayor experiencia para el cargo.

Yo no creo que el tema de la experiencia sea un argumento. Este servidor viene de estar, quizás no aquí en el Parlamento, pero yo vengo de trabajar, en las oficinas departamentales, la parte de participación ciudadana, y yo promovía el proceso de formación de ley.

¿Ya decidieron quién será la subjefa de fracción?

Por ahora no se ha definido. Creo que todas las diputadas tienen la capacidad como para tener este espacio.

Militantes de su partido consideran que la división de la fracción tiene que ver con la línea del partido con que cada uno se identifica. ¿Dónde se ubica usted?

Yo no pertenezco a ninguna de las organizaciones que tuvo el FMLN. Yo nací en medio de la guerra, no fui combatiente. Allá (Morazán) operó el ERP y por otro lado del oriente, el ERN. Tengo amigos de esas organizaciones, igual que de las FPL, pero yo no represento a ninguno de ellos. Por eso es que ellos me relacionan con que pertenezco a algunos de esos exdirigentes.

A usted lo asocian con José Luis Merino. ¿Tiene algún vínculo con él?

Si fuera cierto, yo no tendría problema. He seguido un poco la historia de él, así como la de cualquier combatiente. Jugaron un papel protagónico en la historia del país. Pero no es cierto que yo reciba directriz de Ramiro, ni de Medardo, ni de otro excomandante.

¿Ramiro financió su campaña?

No.

¿Lo conoce personalmente?

Lo he visto en algunas convenciones, antes. Hoy Ramiro no es dirigente del partido. Ese es otro tema que hay que aclararle al pueblo. Es más, hasta yo veo la posición de él bastante prudente, que se ha separado prácticamente del partido. No así otros compañeros que siguen insistiendo, apareciendo.

Ramiro es uno de los mencionados en la Lista Engel.

Como le digo, no tengo ninguna relación con él. Así que decir que me voy a sentir con temor porque él aparezca en la lista, no. Yo sé quien soy, no me he metido en nada negativo. Yo represento un rostro nuevo en la izquierda del país.

La lista, al final, se convierte en un instrumento para señalar a algunos exdirigentes vinculados en temas de movimientos ilícitos. Nosotros sabemos que salen también algunos funcionarios de la actual administración y hay otros que no salen. Yo no quisiera desacreditar esa lista, pero también se ven cosas que dejan a duda. La gente sabe que en este país hay corruptos que no aparecen en esa lista. Hay otros que siguen apareciendo. Sigfrido (Reyes) ya tiene un proceso abierto. Ramiro ha aparecido siempre pero tampoco hemos visto un proceso abierto en su contra.

¿Deberían iniciar un proceso en su contra?

Si hay algún señalamiento contra alguien, la ley es clara y dice que si tienen esas pruebas, que siga el proceso respectivo, pero por ahora yo no lo he visto.

¿ Considera que el FMLN debería expulsarlos de sus filas?

Yo lo que diría es que en este caso va a ser la dirección del partido la que haga una determinación como esa. Yo también considero que no se le puede señalar, sea quien sea. Hoy son ellos, mañana pueden ser otros. No se les puede señalar o tirarles al pozo de los leones sin un debido proceso. Mal harían, desde mi opinión, en basarse únicamente en esa lista para señalar a cualquier compañero.

A diferencia del FMLN, ARENA sí tomó la decisión de expulsar a Carlos Reyes y a Ezequiel Milla, quienes fueron nombrados en la Lista Engel.

ARENA cayó en la agenda, en una agenda de considerar esa lista como la base legal para tomar una decisión como esa. A mí juicio, no debemos basarnos en esa lista nada más y decir que es la que nos puede permitir señalar o cuestionar. No soy de ese criterio. Nosotros tenemos nuestras instituciones y deben ser esas las que den un dictamen.

¿Cómo funciona la relación de la fracción con la dirección del partido? ¿se comunican para indicaciones en las plenarias o no hay ninguna comunicación entre ambas?

Últimamente estamos teniendo encuentros con el secretario político. Ahí definimos un poco la agenda y sacamos algunas valoraciones políticas y técnicas. Ellos tienen mucha experiencia. Eso es cuando conocemos la agenda de las plenarias. En otros casos, como acá es bien común que metan las iniciativas sin decirle a nadie, ahí ya nos ponemos de acuerdo. A veces diferimos, pero a veces coincidimos.

¿Así funcionaba en la legislación anterior, con ese acercamiento que menciona con la dirección del partido?

Me he tomado el tiempo de hablar con exdiputados y parece ser que no habían estos espacios para conversar con la dirección del partido.

¿De quién fue la iniciativa de tener esas reuniones con la dirección?

Ahí coincidimos. Este servidor planteó, desde un principio, que nosotros, como diputados, no podemos estar separados del partido porque ya nos pasó en la experiencia. Una de las cosas de las que se quejaron es que los diputados hacían una cosa y el partido hacía otra. Había diputados que no escuchaban lo que el pueblo decía y eso lo sabía el partido. Algunos tomaban decisiones al calor de un escritorio, de un café.

¿Tienen un acuerdo para votar en bloque o seguirá cada diputado votando con criterio propio?

Acordamos promover que exista el criterio propio. Ese criterio debe estar basado en lo que el pueblo quiere, en lo que demandan nuestra carta de principios, los estatutos que piden escuchar al pueblo.

Hay críticas a que voten divididos en varios temas.

Anteriormente, siempre se hizo el voto el bloque y habían algunos diputados que no estaban a favor pero sentían la presión. En algunas de esas decisiones había hasta acuerdos con la derecha, eso hay que decirlo. Hoy, yo creo que sí vamos a responder a las necesidades del pueblo. Yo pienso que nos van a ver votar juntos.

Como fracción, ¿ya definieron algún tipo de agenda de propuestas?

La agenda política para movernos aquí puede ser que la tengamos en común. Pero desde la administración de este grupo parlamentario nuevo, por decirlo así, vamos a tomar algunas medidas sobre el funcionamiento. Acordamos establecer techos salariales. No vamos a tener asesores que ganen arriba de $2,000. No vamos a contratar exdirigentes o exfuncionarios de administraciones anteriores. Vamos a tratar de promover eso, regular eso porque la gente nos lo ha pedido.

Usted ha señalado que en esta Asamblea ha habido retrocesos democráticos. La comunidad internacional ha señalado que este es un gobierno autoritario. ¿Cuál es su postura?

Estoy de acuerdo, hay un gobierno de corte dictatorial en este país. En eso estamos de acuerdo (el corte dictatorial), el partido también coincide en eso.

A su criterio, ¿hay que darle el beneficio de la duda o ya hay insumos suficientes para no esperar buenas intenciones del gobierno de turno?

No hay que darle el beneficio de la duda. Ya lo demostraron. Es increíble, bueno nosotros vivimos todas las plenarias y son una especie de burla ante la oposición. No pierden tiempo para eliminar a sus adversarios, y no lo vemos solo con los partidos políticos sino también con periodistas. (Las respuestas fueron dadas previo a la captura de funcionarios del FMLN durante el gobierno de Mauricio Funes).

Partiendo de eso, en el caso de Nicaragua, ¿considera que hay un régimen?

Yo no lo veo así, hay cosas que están en la lógica de preservar lo que lograron y que tampoco se puede soltar así por así.

Usted mencionó que en el caso de Bukele, una de las características que lo hacen autoritario es la persecución de la oposición. Esto ocurre en Nicaragua. Eso plantea una contradicción.

Aquí se está estableciendo un gobierno de corte dictatorial y que se molesta, por ejemplo, con el pensamiento crítico. Lo vemos también en Nicaragua y en Cuba, yo veo que hay cosas parecidas, pero tampoco afirmo que en estos países hay un régimen. Aquí, por ejemplo, ya hay expulsión de periodistas del país, no sé si en Nicaragua ha ocurrido eso.

Hay periodistas encarcelados y candidatos a la presidencia también.

Eso no lo sabía.

¿Qué espera del recurso de inconstitucionalidad que usted introdujo a la sala en el tema de la Ley Bitcoin?

Nosotros no esperamos nada. Porque sabemos quiénes son los jueces que están ahí. Pero tampoco podíamos traer una iniciativa aquí, a la Asamblea, porque tampoco va pasar nada. Buscamos poner a prueba a los jueces, que determinen si están con el pueblo o con este señor. Y lo más probable es que van a responder a intereses de Bukele.

Existe el escenario en el que declaren inconstitucional esta ley impopular. Esto le daría legitimidad a la Sala.

Puede ser. Entonces sería algo bueno para el pueblo. Algunas valoraciones políticas dicen que el Gobierno cometió una error con esa ley y que Bukele necesita un salvador para eliminar la ley y ahí caímos nosotros. Bukele no es tonto, él no va necesitar a un adversario, a alguien de la oposición. Sería una locura pensar que me va a necesitar a mí.