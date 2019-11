"Hay una especie ahí de zalamería mantecosa"

Luego de una reunión con el Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, el Presidente de la República, Nayib Bukele, consideró que se marcó un antes y un después en la relación entre ambos poderes de Estado, ya que en la gestión del expresidente Norman Quijano se evidenciaron fuertes enfrentamientos.

Al respecto, Quijano respondió que "hay bastante de fuegos artificiales" y que él siempre dijo que Bukele todo lo hace precedido de un "show mediático". Para Quijano la reunión fue una demostración de cariño exagerada que no se entiende.

"Yo me confundí, por un momento no sabía si la visita era del rey Felipe VI o de qué se trataba la invitación, porque hasta con honores militares y todo ese tipo de fanfarria, verdad. Hay una especie ahí también de zalamería mantecosa, que uno no entiende a veces a qué se refiere", sostuvo el legislador de ARENA.

Quijano indicó que aplaude si alcanzaron algún acuerdo, sin embargo dijo que él también le pidió al Gobierno el edificio de la CEL, y lo mismo hizo la expresidenta Asamblea y diputada del FMLN, Lorena Peña, pero no hubo respuesta y por eso recurrieron en alquileres.

Quijano, además, desmintió las declaraciones del diputado de GANA, Guillermo Gallegos, respecto a que dejó un déficit. Dijo que las finanzas de la Asamblea quedaron sanas hasta diciembre.