“Hay viviendas que no necesitan de subsidio” | ANDA evaluará cobro a usuarios de agua potable con subsidio

El presidente de la Administación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, aseguró este martes 09 de marzo que la autónoma necesita hacer un "análisis profundo" del cobro que hace a los usuarios de agua potable que reciben un subsidio en sus facturas.

Alemán indicó que es momento de estudiar "realmente" quién necesita un subsidio o no, para cobrar "lo justo". Las declaraciones fueron dadas en el programa Diálogo con Ernesto López, de Canal 21.

"Estamos evaluando, estamos analizando. Definitivamente, y la población lo conoce, necesitamos un análisis profundo del pliego, no del pliego tarifario, si no de lo que como ANDA se cobra a los usuarios porque hay sectores que no necesitan subsidio porque tienen casas que valen $300,000 para arriba, y hay sectores donde realmente se necesita", dijo el presidente de Anda.

Sin embargo, no aclaró si se recortará a beneficiarios del subsidio que entrega la institución en las facturas, pero si advirtió que es momento de hacer una pausa, de estudiar realmente y hacer un análisis profundo de quién necesita un subsidio y si le estamos cobrando lo justo.

De acuerdo con Alemán, a partir del 1 de mayo, cuando tome posesión la nueva Asamblea Legislativa con mayoría de Nuevas Ideas, se acelerará la discusión para aprobar la ley general de aguas que "ha estado engavetada por más de 13 años".

"Estamos ansiosos por trabajar con una nueva legislatura y de hacer historia hídrica de verdad, existe un anteproyecto de Ley General de agua que ha estado engavetada por13 años, urge trabajar en este tema", afirmó Alemán.

Iniciarán "circuito hídrico" en Santa Tecla

El titular de ANDA informó que realizarán un "circuito hídrico" el próximo fin de semana en el municipio de Santa Tecla, La Libertad, por múltiples quejas de desabastecimiento.

Aseguró que mantienen comunicación "con los sectores afectados por la falta de agua", entre los que destaca Santa Tecla, que ha sumado aún más denuncias por desabastecimiento las últimas semanas.

"A partir de este fin de semana, como Anda, vamos a hacer circuitos hídricos. ¿Pero qué significa esto? Vamos a hacer una inspección sanitaria desde la fuente hasta el chorro, y hemos decidido empezar con Santa Tecla debido a los múltiples quejas", indicó Alemán.

El presidente de ANDA aseguró que anunciarán dónde se hará el próximo circuito en las próximas semanas.

Además, hizo un llamado a la población para ser responsables con el uso del recurso. “Estamos en época seca, esto afecta la producción hídrica, tenemos que ser responsables con el uso del agua”, insistió.