He comprado mis boletos de viaje con mi propio dinero: Douglas Meléndez

Durante una entrevista televisiva en Canal 21, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, expresó que está siendo “víctima de difamaciones”, luego de que se difundiera una fotografía de él y su familia en un parque de atracciones de Orlando, Florida, en Estados Unidos. “Pareciera que quieren hacerlo quedar mal a uno con la población”, expresó.En el trayecto de la entrevista, el fiscal Meléndez dejó en claro que siempre ha viajado a Orlando y a varias ciudades de Estados Unidos para visitar a sus familiares en el exterior y aprovechar su período vacacional, por lo que “no es de ahora, que ya soy fiscal general, que hago este tipo de gastos”. “Lo que quieren estos difamadores es que la gente piense que, como ya llegué a la Fiscalía, ahora ya estoy robándome el dinero, así como ellos mismos lo hacen. Siempre he viajado a esos destinos turísticos. Si quieren la información, pueden pedirla en Migración”, dijo.De igual forma, Meléndez dejó en claro que la difusión de esa fotografía es parte de un plan difamatorio contra la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se comenzara a hacer un trabajo de investigación en varios casos que habían estado “guardados por intereses de grupos de poder”. “Voy a aclararlo por transparencia. La persona que difundió esa fotografía es parte de una estructura de troles, quienes están siendo financiados por funcionarios y políticos”, declaró.En la entrevista, Meléndez mostró su documento de gastos, en los que detalló que “siempre lo he hecho con mi dinero. Viajé en clase económica. Encontré gente que me felicitó por el trabajo de la Fiscalía y no hice gastos extravagantes como otros funcionarios han hecho anteriormente”. Además, informó que la Fiscalía está iniciando investigaciones contra estos supuestos grupos difamatorios en las redes sociales.Finalmente, Meléndez invitó al expresidente de la República, Mauricio Funes, a “regresar al país y pasar por la oficina de la Fiscalía”, para aclarar cualquier duda que tenga sobre el trabajo de la institución. “Yo le invitaría a que pase a la oficina, que regrese al país. No sé cuál es el temor que tiene de regresar, pero acá lo estamos esperando y es libre de venir a aclarar todo lo que él quiera”, comentó.