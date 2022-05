“He convivido con cientos de alumnos”: doña Lety, 40 años de vender frente a centro escolar en Usulután

Leticia Isabel Zelaya de Ascencio, es una usuluteca de 63 años, que durante 41 años se ha dedicado a la venta de panes y frutas afuera de del Complejo Educativo Basilio Blandón de la ciudad de Usulután.

Con su venta ha logrado sacar adelante a su familia y darle el estudio a sus tres hijos, entre quienes están una licenciada en administración de empresas, y un técnico en sistemas informáticos. Los tres estudiaron en "la Basilio".

En 1981 llegó con su venta al lugar, desde donde afirma ha convivido con muchas generaciones de estudiantes que han sido parte de la institución educativa.

"Tengo tantos recuerdos de alumnos de aquí que ahora son profesionales, otros salieron del país. De pequeños algunos me pedían fiado porque no tenían y yo les decía que me pagaran cuando ya estuvieran grandes", recuerda doña Lety.

Ella se ha ganado el cariño de muchos alumnos, algunos de los cuales ahora son mayores, pero no la olvidan y en ocasiones la visitan y le llevan algún obsequio.

Doña Lety cuenta que su jornada diaria inicia a las 3 de la madrugada con la preparación de su venta. Ella sigue trabajando para sacar adelante a tres de sus nietos: de ocho, nueve y 15 años, ya que su hija falleció de una grave enfermedad.

José Roberto Barrera, director del complejo, y quien labora desde 1983 en el centro educativo, manifestó que doña Lety es un ejemplo de esfuerzo, valentía y lucha diaria, y que es parte de la familia del complejo educativo donde es muy apreciada por toda la comunidad.