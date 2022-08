"He enviado información y me dejan en visto. Me topé con un sistema totalmente sin empatía", Eneida Abarca, madre de Carlos

Eneida Abarca, madre del joven desaparecido Carlos Santos Abarca y parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, se refirió durante una entrevista matutina a las deficiencias en el proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).

"Ando buscando a mi hijo desde hace 8 meses. Son jornadas diurnas y nocturnas, yo le he enviado al investigador datos y me deja en visto. Tanto la FGR como la PNC. La Fiscal no me responde. Cuando le pregunté sobre los resultados de la cámara, lo que hizo es bloquearme. Me topé con una realidad de un sistema totalmente sin empatía. ¿Cómo es posible que tengan un investigador que no me responde?", mencionó Abarca.

Además, Eneida Abarca denunció que el proceso dentro de la justicia salvadoreña se ha visto mermado por la desinformación y el desinterés, según expresó en la entrevista. "El investigador sabe perfectamente que le envié información. Esta persona (investigador) que me escribió me dijo que no iba a encontrar nunca a mi hijo, como si fuera pandillero. Ahí tengo el mensaje. No hay apoyo mayor de lo que son las autoridades. Carolina Recinos, que me bloqueó, y cuando la busco en Fiscalía me dicen que mi caso está en la unidad antipandillas. Dicen que la prioridad es el régimen de excepción. El denominador común es que no son responden o nos bloquean", añadió la madre.

La familia Santos Abarca continúa la búsqueda no solamente en San Salvador, sino que en San Vicente y otras partes del interior del país. "Hay un presupuesto para la búsqueda. La población es poco insensible, tiran al suelo los afiches. Llevamos un archivo de vales de combustible de más de $500, todo es con recursos propios de la familia", dijo Abarca.

De igual forma, Eneida Abarca expresó tajantemente que su caso no es una situación política y negó que la familia esté influenciada por otro tipo de intereses que no sea encontrar a su hijo Carlos Santos. "No soy un rostro político, nadie me tiene obligada acá. La única razon es porque le pido a las autoridades que me ayuden a ubicar a mi hijo. Se los digo porque pueden llegar a pensar que queremos politizar el tema. Queremos que nos abran los canales de comunicación y podamos trabajar en conjunto", aclaró.

"Sale ahora el presidente Bukele con un nuevo parque, está bien lo del hospital veterinario, pero les pregunto a todo el pueblo salvadoreño que esta contento con eso: ¿ustedes tienen una persona desaparecida? Como ellos no están viviendo esta realidad, se ve un total desinterés. El presidente se sensibilizó con el caso de los policías en Santa Ana y por qué con nosotras las madres no nos manda un mensaje de aliento. Pedimos una mesa de trabajo con todas las madres", finalizó Abarca.

Campaña de búsqueda de desaparecidos

Por su parte, Héctor Carrillo de FESPAD, explicó durante la misma entrevista que es necesario la apertura de información para evaluar el buen desempeño o no de una gestión y para elaborar una propuesta. "No tenemos información de cuántas personas hay desaparecidas. El 30 o 40% de casos que son reportados son casos que quedan abiertos. No tenemos posibilidades de corroborarlos porque no se nos proporciona información. Entre 2019 y 2020 quedaron como 1,500 personas desaparecidas", mencionó Carrillo.

"Hoy no se puede corroborar cuántas personas quedaron desaparecidas al final del año. El día de ayer FESPAD y otras víctimas de desaparición hicimos una campaña para presentar los casos a la FGR. Queremos que cada personas que tiene un caso abierto en la FGR que no se les ha resuelto, nos hagan llegar los datos. Requerimos funcionarios públicos que compartan el dolor de las familias, requerimos que los salvadoreños sean empáticos", agregó Carrillo.