“He llegado incluso a gritarles”: magistrado Olivo continúa señalando actos de exclusión al interior del TSE

Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hizo hincapié en los señalamientos que realiza sobre la división interna dentro de la entidad electoral, además de denunciar su exclusión de algunas reuniones en las que se abordan temas relevantes.

“He llegado incluso a gritarles (a los demás magistrados) por reuniones en las que no he sido convocado (...) pueden reunirse cuando quieran, pero no usando recursos o pidiendo informes a técnicos del Tribunal", señaló Olivo sobre las presuntas reuniones extraoficiales a las que no se le convoca.

Según argumenta Olivo, estos actos de exclusión están relacionados con sus posturas sobre temas del Tribunal y señala también que los acuerdos alcanzados entre los demás magistrados responden a intereses personales.

Las declaraciones de Olivo fueron brindadas durante la entrevista televisiva Frente a Frente, en donde también denunció haber sido eliminado de chats laborales. "Ni siquiera me dejan dar mi razonamiento", expresó al respecto.

Entre las denuncias también expuso que debido a que él “se porta mal”, se le ha minimizado en su labor en el Tribunal y que incluso se le han reducido el número de misiones oficiales. “Hay magistrados que tienen hasta 16 misiones oficiales, porque se portaron mejor que el magistrado Julio Olivo, hay algunos que hasta lo dicen”, reiteró.

Sobre los señalamientos de que los magistrados que presuntamente conformarían el bloque que lo rechaza, están: Dora Esmeralda Martínez de Barahona, presidenta y propuesta de GANA, Luis Guillermo Wellman Carpio, magistrado propietario y propuesto por ARENA, Noel Antonio Orellana Orellana y Rubén Atilio Meléndez García, ambos magistrados propietarios y propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A ellos los señala por tomar atribuciones en casos como una reducción de salario a un empleado, asignación de vehículos y misiones; dejando de lado otros temas como la mora de audiencias al TSE.

“De las que yo conozco son dos o tres (reuniones a las que no fue convocado). Lo bueno fuera comunicar reuniones, por ejemplo con Hacienda (para presupuestos). No se tocan temas de reformas, tenemos mora del 90 % en audiencias”, expresó.

“No se valen las exclusiones. La Constitución de la República, en el artículo 208, planteó una integración del Tribunal Supremo Electoral. Dejen que ese papel de destitución o exclusión de magistrados lo haga la Asamblea Legislativa”, reiteró al respecto.