Hematoncología está a un paso del colapso en el Hospital Rosales

El servicio de Hematoncología del Hospital Nacional Rosales casi llega a un nivel en el que no podrán brindarle atención a sus pacientes, ya que están con carencia de medicamentos, dijo el jefe del servicio de esta unidad, Héctor Valencia.Según explicó 190 salvadoreños dependen del medicamento Glivec de 400 miligramos (mg) —para tratar ciertos tipos de cáncer—, pero ya no hay; por el momento, solo quedan 6,000 tabletas de 100 mg que será para dos semanas y media: antes se entregaba a los pacientes para dos meses, ahora se les da para un mes, para que alcance, explico Valencia.Si bien el Glivec no lo compra el Ministerio de Salud, pues es donado a través de un programa especial, es el ministerio el que lo debe tramitar, pero hasta el momento no lo han hecho, dijo el médico.Sin embargo, hay otros medicamentos en Hematoncología que no tienen desde hace más de un año, como el 5-Fluorouracilo; el Interferón, para pacientes con melanoma, tumor renal, leucemias raras; otros, desde hace cinco meses no se cuenta con ellos, como la bleomicina, un medicamento para tumores del tejido linfático y algunos tumores sólidos.Otros dejaron de tenerse desde hace tres meses, como la talidomida, para pacientes con mieloma múltiple. También están otros como el danazol, para pacientes de aplasia de medula ósea.“El año pasado no hubo ni tan siquiera un esbozo de que iba a haber refuerzo, porque sencillamente no había dinero. No compraron en noviembre porque no había y las licitaciones de este año hasta ahorita las van a comenzar, lo cual quiere decir que ese medicamento entrará entre julio y agosto”, aseguró Valencia.El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR) comentó a LA PRENSA GRÁFICA que en el centro de salud se ha elaborado un listado de medicamentos que se necesitan en calidad de urgencia (aproximadamente 160), que serán presentados al MINSAL para que se les brinde lo más pronto posible.Otro departamento que pasa momentos difíciles, duros, es el de Cirugía, ya que tienen dificultades en tres niveles: insumos, instrumental y equipo de laparoscopía. Tienen deterioro en la mayoría de pinzas grasper o de presión, perdiendo la capacidad de sujeción de los tejidos; desarme frecuente e inoportuno dentro de la cavidad abdominal de los magos o hangles, con riesgo de lesionar órganos intraabdominales, explicaron los sindicalistas.LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso a una carta que presentarán al jefe de Cirugía, doctor Américo Efrén Estrada, en la que sientan la posición de “suspender (evitar) temporalmente (someter a nuestros pacientes) a los procedimientos videolaparoscópicos (con estas condiciones inseguras), hasta que se proporcione el instrumental y equipo requerido, así como los insumos necesarios”.A diario realizan cuatro cirugías, pero estas han sido efectuadas sin las condiciones básicas de seguridad debido a las limitantes anteriormente expuestas. También dijeron, que hay equipos desde 2005-2007, cuando se recomienda ser sustituidas cada cuatro años, peroo en el Rosales se utilizan, aún, de lunes a viernes.“La mesa en que me tocó a mi le han puesto unos bancos para sostenerla, porque como que se dobla: no sube y no baja, en el quirófano 6, en la Sala de Japón”, detalló tras una intervención el doctor y cirujano Rodolfo Canizález.Salud ha mantenido silencio sobre los problemas.