"Hemos hecho que la gente sienta que le estamos acompañando en momentos difíciles tomando decisiones arriesgadas": ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que El Salvador, a través del plan anti-evasión fiscal, ha entregado cerca de $700 millones identificado como recaudación y que el país ingresó recientemente al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para solicitar más financiamiento y solventar la deuda externa. "Fuimos a buscar el ingreso al Banco de Desarrollo de América Latina, somos el primer país en ingresar como miembros plenos. Se pensaba que al buscar nuevos socios te estabas alejando de otros socios tradicionales, cuando realmente lo único que hacemos es complementar lo que no podemos hacer con los socios tradicionales", dijo Zelaya.

Según el ministro de Hacienda, el Gobierno ha impuesto medidas para solventar la crisis económica y salir a flote con la deuda, a pesar de la cantidad de prestamos que el país ha solicitado. "No vamos a poner un impuesto que no vaya a contraer la economía. Todavía mantenemos un ritmo de crecimiento bastante adecuado. Mientras otras economías están al borde de la recesión este año, hemos crecido un 2.4 %, aunque el año pasado crecimos 3 o 4 %. No hemos crecido tanto como el año pasado", aclaró.

"Hoy por hoy, si bien no podemos negar que tenemos una afectación, es mucho menor a la que pudimos haber recibido si no tomábamos decisiones. Hemos hecho que la gente sienta que le estamos acompañando en momentos dificiles tomando decisiones arriesgadas. El combustible nos va a costar $240 millones hasta agosto", reveló Zelaya. El titular de Hacienda, a su vez, informó que El Salvador es parte de los destinatarios de los $800 millones que puso el Banco Centroamericano de Integración Económica para la región centroaméricana.

En cuanto a los proyectos a invertir, el ministro garantizó la construcción de las estructuras y negó la falta de recursos. "Lanzamos la primer etapa del aeropuerto del Pacífico, lo vamos a hacer. Igual que el tren del Pacífico, no son obras fáciles. Solo los desastres de las lluvias generadas la semana pasada nos están costando $30 millones. En 60 días vamos a tener el centro de detención para terroristas y esto le da tranquilidad a la gente y dinamiza la economía. Cerca de un 20 % del PIB se pierde por la actividad pandilleril", explicó Zelaya.

Por otro lado, Zelaya negó que el país esté en crisis económica y mencionó que "Morgan Stanley lo dice, que se ha castigado excesivamente a El Salvador. Cómo es posible que nuestro riesgo país es mayor que el riesgo que Ucrania. Los ingresos tributarios han incrementado, hemos tenido recaudación de IVA récord. Solo en declaración de impuestos sobre la renta, nosotros presentamos un 50% más de declaraciones presentadas este año que el año pasado, porque salimos a perseguir la evasión fiscal", dijo Zelaya.