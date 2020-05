"Hemos tenido rupturas de cuarentena en los centros de contención"

Luego de más de un mes de que se implementaran los centros de contención, el ministro de salud, Francisco Alabí, responde a señalamientos que se han hecho sobre el manejo de esos recintos.

El funcionario de Gobierno también habló sobre las denuncias que sus colegas hicieron de que no tenían insumos adecuados para tratar a pacientes sospechosos y positivos.

Se ha cuestionado el hecho de las retenciones de personas que circulan en la calle sin justificación y de que los centros para guardar cuarentena más bien han sido centros de contagio. ¿Cómo responden a estos señalamientos del manejo que se ha dado?

Primero debemos de tener claro que hoy por hoy tenemos tres personas que pueden ser un factor de riesgo en esta enfermedad: un paciente sospechoso de coronavirus, un paciente que ya esté confirmado de coronavirus y una persona que sirva como un huésped o transmisor de la enfermedad. En pleno auge de una circulación local, una circulación que está en el territorio, que puede estar aquí a la salida de esta habitación; todo salvadoreño puede ser un vehículo de transmisión de la enfermedad y en este sentido debemos de ser prudentes porque al final quien va a pagar las consecuencias de tener una complicación de esta enfermedad pues no va a ser el que llevó el virus, puede ser el adulto mayor que se encontraba en el hogar de esta persona.

Nosotros tenemos que ser prudentes y es por eso que debemos cumplir todas las medidas para contener, en alguna medida, a esas personas que podrían contagiar al resto de la población. En una pandemia lo que pesa siempre va a ser la salud del total de la población y para eso va a ser contención de grupos de poblaciones en específico.

Se implementaron los centros de cuarentena o centros de contención, y obviamente un centro de contención es un lugar donde existe mayor riesgo de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se evita ese riesgo de la enfermedad? Cumpliendo el reglamento, cumpliendo las medidas de prevención, el distanciamiento, evitando estar en contacto con las personas que tenemos en el centro, usando mascarilla.

Hemos tenido desgraciadamente rupturas de las cuarentenas en estos centros de contención, porque de alguna manera los salvadoreños expresaban su incomodidad de estar ahí de esa manera; y ejemplos claros han sido en los cuales nosotros hemos visto cómo han habido amotinamientos, y esto no debería de haber sido porque los salvadoreños están en una zona de riesgo y los reglamentos están claros. Son áreas donde existen enfermedades infectocontagiosas, es una enfermedad infectocontagiosa que ha desencadenado una pandemia. No vamos a tener a personal de salud brindando seguridad y velando porque cada uno de estos salvadoreños cumpla el reglamento, todos están expuestos.

Creemos que los centros de contención definitivamente han sido una herramienta para poder contener el crecimiento de esa enfermedad y permitirnos tener la evolución y el desarrollo del coronavirus como se tiene, que son datos bastante favorables.

Todos quisiéramos no tener ningún caso de coronavirus pero desgraciadamente esas no son las características de las pandemias.

Mencionaba que la gente en los centros de contención se amotinaban o rompían los protocolos pero no solamente era por el hecho de que no querían estar ahí adentro, si no muchos de ellos porque cumplieron los 30 días y aún los mantenían dentro, porque desconocían si sus pruebas en el caso de quienes ya se las habían hecho eran positivas o negativas, porque no les habían hecho pruebas y por otras diversas razones.

Fíjate que es bien importante tener claro cuáles son las prioridades para la toma de la muestra. Internacionalmente existen grados de prioridad, prioridad uno, dos, tres y cuatro para la toma de la muestra. Los centros de contención no son prioridad uno, las prioridades uno son el control de la enfermedad en el territorio porque es lo que va a limitar la transmisión y el crecimiento de la enfermedad en un territorio. Entonces, comprendemos que estar un centro de contención no es agradable, pero para bien o para mal, nosotros tenemos pacientes que tienen alta sospecha de esta enfermedad en un área y de esa manera limitamos que estas personas no sigan infectando a otros. Otro grupo específico que debe ser prioritario en la toma de muestras son el personal de primera línea porque si nos quedamos sin personal de primera línea no vamos a tener quién dé ese servicio de salud, quién brinde y salvaguarde la vida de estos pacientes.

También tenemos grupos vulnerables como lo son los centros de atención de adultos mayores que sabemos que si llegara en algún momento a existir una infección en uno de estos centros, esto podría ser catastrófico porque estamos con un grupo de pacientes adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas. Como puedes observar, hay una serie de prioridades en base a la toma de las muestras y estas prioridades hacen que los centros de contención no sean el grupo prioritario para ello.

Existen pacientes que han cumplido sus 30 días pero que no los han cumplido con el reglamento como debe de ser, probablemente a mitad de su cuarentena decidieron salir de su cuarto o irse a la habitación de otro a compartir internet y eso los expone porque al tomar las muestras en el centro de contención tal vez la persona con la que compartieron el internet salió positiva, entonces, eso inicia nuevamente una cuarentena, son los casos particulares.

Si todos siguiéramos las medidas y los reglamentos que se han establecido dentro de los centros de cuarentena, probablemente los tiempos sí serían los 30 días; pero esto no depende del tiempo, depende de la exposición de haber estado en contacto con un paciente positivo, de una evaluación epidemiológico y de criterios que van a darle la seguridad a los salvadoreños de que están sin la enfermedad... Creemos que existe una situación particular para cada caso y estamos tratando de dar solución. No somos perfectos, van a haber errores, incomodidades, dificultades de logística pero nosotros tenemos que identificarlo oportunamente y tratarlos de solventar a la brevedad.

Creo que la estrategia ha sido muy funcional, no por lo que yo diga como Ministerio de Salud o como sistema rector, si no porque los datos son contundentes en el tema de cómo va desarrollándose la enfermedad, esto no quiere tampoco ser como una pauta para que todos estemos tranquilos, no pasa nada o está controlado, no, esto depende de la continuidad de todas estas estrategias porque si esta continuidad no se da, podemos recaer y tener un repunte en el crecimiento del coronavirus en el país.

Sin embargo, han habido casos que terminaron con un final fatal como el caso del paciente que estaba en el centro de contención en el Beverly Hills o el paciente que falleció, el noveno, que entró por peritonitis y se contagió, ¿cómo se explica esta situación?

Sí, quizás para entender eso tenemos que saber más de las enfermedades... En ese aspecto, médicamente sabemos que una tromboembolia pulmonar es una enfermedad súbita en la cual el tratamiento médico que se puede brindar al paciente, en la mayoría de los casos, no es efectivo. Tenemos que tener claro que esa evolución o ese período en el que se desarrolla una enfermedad de una hora, una hora y media no nos da tanta facilidad para poder venir y trasladar. Hay que ser un poco conscientes de que el tratamiento médico tiene sus limitaciones, nosotros los doctores quisiéramos poder curar a todos los pacientes pero eso no está al alcance en el 100% de los casos, y a veces se tiende a pensar que es por descuido, que el doctor no lo vio, que el doctor no llegó, en estas enfermedades que, repito, como es el caso de la coagulación intravascular diseminada que genera émbolos pulmonares, que son tapones que se van, la evolución es sumamente rápida con lo cual el tratamiento es poco el que se puede realizar.

Sí, se han tenido complicaciones, sabemos que hay diferentes casos en los cuales duele mucho el corazón de los salvadoreños y los hogares de estas familias, pero estamos en una pandemia que su característica es que generan complicaciones y que genera letalidades, y no hubiéramos querido tener la enfermedad pero, pues, no estuvo en nuestra decisión el poder evitar que esta enfermedad se desarrollara en el mundo.

Para atender la emergencia se han tenido que suspender servicios en los centros de salud a nivel nacional, el Colegio Médico recomendó planificar y programar medidas para reactivar progresivamente los servicios de salud. ¿Cómo vislumbra este reinicio?

Las características de la pandemia del coronavirus a nivel internacional es que en el repunte de casos, los sistemas de salud son insuficientes para dar atención y, en ese sentido, cuando un país se encuentra en un estado de emergencia para el caso de El Salvador al iniciarse la alerta roja, el sistema de salud es para poder dar esa capacidad de cobertura a los pacientes ante un protocolo de atención masiva a víctimas. Por hoy la limitación a los servicios se debe (hacer) para tener la capacidad en los servicios de salud de dar esa atención directa a los pacientes que sufren la enfermedad.

Podemos hablar de reintegrar las actividades en salud progresivamente pero no en este momento que son las etapas de mayor transmisión del virus, esto es por sencilla lógica, no vamos a reintegrar y a sobrecargar el sistema de salud en plena fase en la cual se va a realizar la mayor transmisión del virus; eso va a ser progresivo y eso va a ser en su momento cuando adecuadamente se pueda ir tomando.

Me extraña la postura del Colegio Médico porque ellos son plenos conocedores de que el desarrollo de la enfermedad es cuando más activamente y circulación local tenemos, en ese sentido los invitaría a que se sumen al trabajo del sistema rector en pro de la salud de los salvadoreños y no buscando un protagonismo específico.

Tenemos más de un mes de estar en emergencia, como usted decía las medidas se implementaron desde antes de que la enfermedad se esparciera. ¿Qué pasó que no se dio a los hospitales el equipo necesario? Denunciaron que no estaban listos con el equipo para atenderlos y que por eso algunos de los que están en primera línea también salieron contagiados

El antecedente internacional es de infecciones en los personales de primera línea, no es el país el primero en infectarse, es más, somos de los países con menor índice de infección en el personal de salud.

Pero los hospitales no tenían insumos adecuados...

Eso no es del todo cierto..

Es lo que denunciaron

Las áreas hospitalarias tienen todo los equipos de bioprotección, lo que no está claro y que no estaba claro por parte del personal, en alguna medida, era el nivel de bioprotección que cada área debía de tener. Nosotros cada día que pasa fortalecemos ese conocimiento y el personal estaba adaptado a cuál es el equipo de bioprotección que deben utilizar.

Por hoy, todo el personal de salud va captando toda esa información y la va utilizando de mejor manera, llegó un punto en el cual el personal de salud decía que necesitaban una N95 cuando quizás no es la única manera.

Te voy a poner otro antecedente, la mayoría de los índices de infecciones no está por no utilizar el traje, está por no quitarse el traje adecuadamente. Sabemos que es difícil, yo comprendo al personal de salud y nunca lo voy a criticar, sabes por qué, porque están luchando no solo con el peso de conocer de la pandemia mundial como tú o yo lo estamos haciendo, si no que con el peso de luchar con la pandemia mundial y de dar atención directa a los pacientes que están relacionados al coronavirus. Creo que no ha sido un manejo perfecto, creería yo que ningún país tiene un manejo perfecto de una enfermedad nueva, pero vamos a apoyar al personal, lo seguimos haciendo, vamos a verificar que ese insumo llegue y si no ha llegado, vamos a verificar porqué no ha llegado, porque yo personalmente he pasado horas en distribución de ese insumo de bioseguridad porque nuestra prioridad es que el personal de salud tenga lo necesario.