"Hemos visto el desinterés de las autoridades, pareciera que la desaparición de mi hijo es como la de un animalito"

"Señor Fiscal, señor fiscal..." expresó don Jorge Alberto Garcia, de 63 años, para lograr la atención del fiscal general Rodolfo Delgado, el 29 de junio tras la finalización de una conferencia de prensa que dieron las autoridades de seguridad pública en la que se refirieron al hallazgo del cadáver de Flor María García, en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, en la entrada a la ciudad de Cojutepeque, en Cuscatlán.

La presencia de don Jorge en el lugar y su afán por hablar con el fiscal general se viralizaron en redes sociales, después que contará frente a los periodistas que estaban en el lugar que quería hablar con Delgado para solicitarle ayuda para encontrar a su hijo William Antonio García, de 26 años , desaparecido desde el 20 de septiembre del 2018, pero el fiscal no lo atendió.

Tras su intento fallido, don Jorge recordó que ese día su hijo salió para ir a fumigar unos cultivos en las proximidades de un río cercano al lugar donde residía junto a su compañera de vida, su hijo de cuatro años, y sus padres, en el Cantón Ojo de Agua, del municipio de Cojutepeque.

Foto LPG/ David Peña.

Don Jorge relata que desde hace más de 30 años, él y su familia se dedican al cultivo de la tierra y que el día de la desaparición de William todo parecía transcurrir con normalidad. "Ese día bien recuerdo que William se fue en la madrugada a ver los cultivos y regresó al mediodía a almorzar, como siempre lo hacía, asimismo se volvió a ir a las 2:30 p.m, y desde entonces no supimos más de él" relata con tristeza don Jorge.

Él y su esposa María Juana de García, aseguran que en todo este tiempo no han recibido información sobre algún avance en la investigación por la desaparición de su hijo de parte de la Fiscalía General de la República ni de la Policía Nacional Civil.

"Sinceramente hemos visto el desinterés de las autoridades, pareciera que la desaparición de mi hijo fuera como la de cualquier animalito que se le pierde a uno y no lo busca. Viendo eso, nosotros comenzamos a investigar por nuestra cuenta, a modo de ayudar a que el caso avance, pero ni aun así, las autoridades nos han resuelto", afirma don Jorge.

Los padres aseguran que William nunca había recibido amenazas, y que era un joven y padre ejemplar, tanto que él se había costeado sus estudios desde pequeño hasta que se graduó de bachiller.

Don Jorge asevera que todas las semanas sale a buscar a su hijo, y que ha visitado las oficinas de la Fiscalía de Cojutepeque y otras organizaciones de la sociedad civil en busca de ayuda para saber qué pasó con William.

"No he dejado de buscar a mi hijo, lo ultimo que me dijeron en la Fiscalía de Cojutepeque fue que mi caso lo iban a cerrar, que ya no podían hacer más, eso a uno lo decepciona bastante, pero yo no me voy a rendir hasta que lo encuentra y si tengo que ir a pedir justicia a fuera de casa presidencial lo voy a hacer" , dice con determinación el agricultor .

Si usted tiene información sobre el paradero de William, puede comunicarse a los números: 7353-3685 o 7449-7726.