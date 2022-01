Henry, motorista de la ruta 140, desapareció en Soyapango

Henry Alexander Vásquez Nieto, de 28 años, se encuentra desaparecido desde el 24 de enero pasado cuando salió de su lugar de trabajo en Soyapango, San Salvador.

El joven laboraba como motorista de la ruta 140 que hace su recorrido de San Martín a Soyapango. A las 9 de la noche del lunes, salió en su motocicleta luego de guardar la unidad de transporte.

Su familia comentó que hablaron con él a las 8:35 p. m.,y fue la última vez que les respondió, asimismo, les comentó que ya iba de salida para su casa, pero nunca llegó. Desde entonces la denuncia fue interpuesta ante las autoridades y sus familiares continúan con la búsqueda, pues no saben nada sobre su paradero.

Conocidos de su lugar de trabajo han comentado que tampoco saben nada. Al parecer nadie lo vio luego de que terminara su horario laboral.

En otro caso, un joven de 22 años identificado como Carlos Ernesto Santos se encuentra desaparecido desde 1 de enero de 2021. Según relató su padre, salió de su casa en la colonia Monserrat, en San Salvador, para ir a correr en las cercanías del estadio Cuscatlán.

"Estábamos desvelados de la noche del 31 y me comentó como a las 7 de la mañana que iría correr, yo le dije que me diera horas para descansar y que luego lo acompañaría. Me dormí un momento y cuando desperté se había ido", contó Ricardo Santos, padre de Carlos.

Al ver que no regresaba, Ricardo acudió a la delegación policial que se encuentra aproximadamente a una cuadra de su vivienda para poner la denuncia. El papá del joven le sugirió al agente que revisaran las cámaras que se encontraban en la zona; sin embargo el policía le respondió que ni siquiera sabían si estas pertenecían a la alcaldía o la delegación para poder acceder a ellas.

Su familia comenta que lo han buscado en varios lugares de San Salvador y no hay información al respecto. Carlos fue estudiante de psicología de la Universidad Francisco Gavidia y luego de la cuarentena había optado por estudiar idiomas en la Escuela Americana.

Felipe Daniel Santos Zavaleta es otra persona de la que sus familiares no saben nada sobre su paradero. No lo han visto desde el 6 de enero, a las 9 de la noche cuando dijo en su casa que saldría a un grupo de alcohólicos anónimos.

Recientemente, algunas personas le comentaron a su hermana que al parecer lo habían visto en San Miguelito, ella acudió a buscarlo, pero no lo encontró. Días después, también les informaron que lo vieron cerca de la parroquia María Auxiliadora Don Rúa, pero estas personas no sabían que estaba desaparecido para poder reportarlo a las autoridades, eso explicó uno de los allegados a Felipe. Él tiene un tumor en el ojo que le hace perder el conocimiento por momentos.