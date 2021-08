Herber, el joven que hace tamales para pagar la universidad, ya tiene nueve colaboradoras, una moto y retomó sus estudios

El pasado 5 de junio, LA PRENSA GRÁFICA publicó la historia de Herber Antonio Osorio Trejos, de 19 años, quien vive en el cantón Buenavista, del municipio de San Lorenzo, en Ahuachapán. Para poder costearse sus estudios universitarios, tomó la decisión de elaborar tamales de pollo y de queso con loroco y salir a venderlos; eso le permitiría pagar la universidad, pagar el internet en su casa y trasladarse en autobús hasta el centro de estudios donde está cursando su carrera.



Poco más dos meses después, el emprendimiento de Herber ha ido en ascenso, tanto que ahora tiene nueve colaboradoras que ayudan en la elaboración de los tamales, aparte de él y de su madre, Marleny del Socorro, y hermana, Glenda.



Por aquellos días, Herber salía a vender los tamales con un huacal en su espalda, pero hoy lo hace en moto. Según nos comentó, la moto no es de su propiedad, pero se la prestan para que no vaya caminando por las calles de tierra del cantón, además de que en motocicleta es más rápido.



Los tamales que Herber sale a vender son solo los que no han entrado en la lista de pedidos, los cuales se hacen por medio de mensaje de teléfono. "Un amigo me prestó la moto. No es mía, pero ahora salgo así a dejar los pedidos", dijo el joven, quien estudia segundo año de la carrera de administración de empresas en la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), ubicada en Santa Ana.



Las metas de Herber son claras. Quiere lograr su objetivo de graduarse de administrador de empresas, luego trabajar, y posteriormente fundar su propia empresa, para dar trabajo a más personas. Pero no ha tenido que esperar los tres años y medio que le hacen falta para culminar su carrera. Su tamalería "La Bendición" ya está dando trabajo a nueve vecinas del lugar, quienes se han unido al emprendimiento suyo, de su mamá y de su hermana, con quienes comenzó a elaborar los primeros tamales.

Hace dos meses, el joven emprendedor se quejaba de la poca conectividad que hay en el lugar para poder trabajar y conectarse a internet. También, sus tareas las hacía en un pequeño teléfono, por lo que los maestros le daban más tiempo para que presentara sus tareas. Días después, representantes de la iglesia, Centro Cristiano de Restauración Mundial (CCRM), de Estados Unidos, vinieron a El Salvador, visitaron a Herber y le donaron una computadora.



Cada día, y siempre con esfuerzo, su situación va mejorando, pero su meta es llegar a ser licenciado en administración de empresas. "Con lo poco que va quedando de ganancia, compramos unas camisas, para tener como un uniforme, pero me gustaría unas gabachas, y ahora necesitamos más utensilios de cocina, como ollas, y cosas así para poder seguir creciendo y tener todos los productos bien protegidos, y vender siempre calidad", finalizó.