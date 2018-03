Hércules triunfa en show artístico del Highlands

Expresar sentimientos y tener claro que hay diversas formas de aprender y demostrar talentos a través del arte y la cultura es parte de los objetivos que cada año los jóvenes estudiantes del colegio Highlands en San Salvador viven y experimentan. Este 2018 no fue la excepción y con todo el espíritu y las ganas de triunfar, llevaron sobre el escenario la adaptación para teatro de la película Hércules. Un show de calidad en el que los efectos especiales, la oratoria y además la practica del idioma inglés dejaron claro las habilidades de 42 alumnos de noveno grado, para quienes esta experiencia marcó sus ganas de triunfar y disfrutar del arte. Así lo confirmó Victor Saca, quién interpretó al personaje principal Hércules. “Siempre me ha gustado todo lo relacionado con las obras de teatro. Me costó un poco memorizarme los diálogos, pero al trabajar duro y esforzarse se logra lo que uno quiere”, enfatizó el joven “Hércules”.

Las audiciones para esta obra comenzaron seis meses atrás, en las que se evaluaron constancia e interpretación. Luego se realizaron pruebas de baile, para darle paso a la actuación. La obra se interpreta en inglés y mezcla expresión oral, música, baile y canto.

“Este año se caracterizó por la gran unidad entre maestros, alumnos, exalumnos y padres de familia. El objetivo fue hacer que los alumnos brillaran en cada una de las siete funciones”.

Álvaro López Ortega, director del Colegio Highlands

Cada intervención fue apoyada por un equipo multidisciplinario de producción, coreografía, arte y vestuario.

Cristina Bardi, docente y directora de la obra fue la mente creativa encargada de unir a los grupos de alumnos participantes. Para ella la determinación de los jóvenes es lo que más inspira a lograr presentar obras de esta magnitud. “El principal objetivo es que los niños y jóvenes entiendan que hay muchas formas de aprender, mediante el teatro se expresan sentimientos, se aprende a desenvolverse, a hablar en público para utilizar todo eso en un futuro”, subrayó.

Para los estudiantes participantes, estas oportunidades demuestran la importancia de que al proponerse metas y trabajar por ellas.

Sofía Villareal, de 15 años interpretó al personaje Megara, y fue una experiencia llena de satisfacciones. “Yo le digo a otros jóvenes que no tengan miedo de hacer cosas diferentes, de participar en actividades así, ponerle todo el esfuerzo y creer en nuestros sueños”, enfatizó.

El colegio Highlands realiza estos espectáculos teatrales desde hace seis años con el mismo objetivo: apoyar la formación integral del alumnado.