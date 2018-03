Herido de bala logró conducir hasta ISSS Soyapango

Lee también

Dos mujeres y un hombre que se conducían en un vehículo fueron atacados a tiros por un motociclista, mientras transitaban por la calle antigua a Tonacatepeque, en Soyapango. Los tres fueron heridos y el conductor decidió no detenerse. Continuó hasta llegar a la autopista Este-Oeste (conocida como carretera de Oro) donde el vehículo impactó con el portón principal de una unidad del ISSS en la colonia Prados de Venecia. Así lo detalló la Fiscalía General de la República (FGR) y lo confirmó el Seguro Social.Los tres heridos fueron atendidos inmediatamente, pero luego trasladados hacia el Hospital General del Seguro Social en San Salvador, donde el motorista se encuentra grave y las dos mujeres que lo acompañaban ya están en recuperación.Sobre la razón del ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que todavía no tiene una hipótesis y que tampoco tiene pistas sobre quién fue el atacante.En otro caso, la Fiscalía informó que en el cantón Nuevo Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, dos presuntos pandilleros fallecieron después de un supuesto enfrentamiento con policías y soldados. Según la versión oficial, los agentes y militares patrullaban en el lugar, cuando un grupo de pandilleros los atacó con armas de grueso calibre. Tras el tiroteo, la Policía informó que incautó un fusil AK-47 y otro M-16, ubicados cerca de los cadáveres de los dos presuntos pandilleros.Durante el intercambio de disparos también fue herido un soldado. Las identidades de los fallecidos y del soldado no fueron reveladas.La Fiscalía también informó que el martes durante la noche fueron asesinados otros dos supuestos pandilleros en dos ataques distintos ocurridos a escasas tres cuadras de distancia, en las colonias San Carlos 1 y San Isidro, ambas del municipio de Soyapango, en San Salvador.Mientras la policía procesaba la escena de un supuesto pandillero que había sido asesinado en una pasarela de la colonia San Carlos 1, el otro fue asesinado en la colonia San Isidro.Las identidades de los dos presuntos pandilleros asesinados tampoco fueron reveladas por las autoridades. La PNC dijo que ambos casos podrían estar relacionados con la pugna entre pandillas y que una de las hipótesis preliminares es que los dos asesinatos estén relacionados.