Hermana de niña asesinada ya había sido amenazada: PNC

Diana Lemus García, de 21 años, quien fue asesinada el miércoles por la tarde en Apopa junto a su hermana de siete años, ya había sido amenazada de muerte por uno de los cabecillas de una pandilla identificado por las autoridades únicamente como “Enzo”, quien se encuentra recluido en un centro penal y con quien Lemus García había tenido una relación sentimental, según revelaron las primeras investigaciones que detalló ayer el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.Ese pandillero, según Cotto, es el padre de la bebé de seis meses que se encuentra desaparecida, después de que el miércoles fue privada de libertad junto a su madre, Lemus García, y su prima de siete años.“Hasta este momento hay cosas que podemos compartir y otras no, para no entorpecer las investigaciones, pero entre las que se pueden compartir está que la persona de 21 años, madre de la bebé desaparecida, tuvo una relación con este pandillero en el año 2016. Tenemos conocimiento de que esa relación ya había terminado y que ella había iniciado una nueva relación, aunque todavía no tenemos indicios de que esta otra persona fuera miembro de una estructura criminal”, explicó el director de la Policía.Cotto dijo que las investigaciones también han revelado que los que privaron de libertad a la bebé, a Lemus García y a la niña de siete años el miércoles por la tarde en la salida del mercado Tinetti son dos pandilleros de la misma estructura criminal del padre de la bebé. Cotto añadió que los hombres utilizaron un vehículo para trasladarlas desde el mercado hasta la calle que conduce de Apopa hacia el cantón Guadalupe, Nejapa, para asesinar con armas de fuego a la niña de siete años y a Lemus García.“En la escena, donde fueron asesinadas dos de las tres que fueron privadas de libertad, había huellas del vehículo en que fueron llevadas. Estamos investigando dónde podría estar ese vehículo”, dijo.El funcionario también aclaró que a pesar de las primeras pistas que los investigadores y fiscales del caso lograron al identificar a las víctimas con la ayuda de la familia, aún no hay una hipótesis sobre la razón del doble feminicidio.La familia dijo ayer a LA PRENSA GRÁFICA que los restos de Lemus García y su hermana de siete años no fueron entregados el jueves, día en que fueron reconocidas las víctimas, y tampoco ayer por la mañana y tarde, ya que en el Instituto de Medicina Legal (IML) solicitó que se presentaran en la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar que son parientes de las víctimas y que ya han sido reconocidas, con el objetivo de que así recibieran el documento para reclamar los cadáveres.