Hermana de reo sufre amenazas de custodios y PNC no toma la denuncia

"José está en el Hospital Rosales en estado delicado en cuidados intensivos. Si algo le pasa será culpa del sistema de justicia inepto que nunca ha servido para nada, todo sigue igual de podrido", publicó la familia de José Leonidas Bonilla Torres en una página de Twitter.

Claudia, su hermana, relató a LA PRENSA GRÁFICA que mientras hablaba con uno de los médicos que atendió a su hermano, la custodia, una de los que cuidaba a Leonidas, le gritó y comenzó a hablar por teléfono para que llegaran más agentes al lugar. Dijo que la amenazó diciéndole que se iba a arrepentir y que eso no se iba a quedar así.

Antes, ella había recibido otra manera de agresión cuando por primera vez intentó ver a su hermano y los dos custodios le dijeron que no podía, y la forcejearon cuando le pidieron el carné.

"Sufrí amenazas de parte de custodios del penal de Mariona, me agredieron. Yo solo quería saber la situación de salud de mi hermano y la custodio me dijo que debía pedir un permiso a Osiris Luna y me amenazó que me iba a meter presa", aseveró.

Por todas estas acciones, Claudia se dirigió a una delegación policial para interponer una denuncia contra los dos custodios. Al manifestarle a los agentes policiales todas las amenazas recibidas por los custodios, le dijeron que los argumentos no eran suficientes para tipificar un delito, y que por ende, no podían tomar la denuncia. "Es increíble cómo el sistema se protege", lamentó.

Por la presión que ejerció por la condición de su hermano y la difusión de la noticia en LA PRENSA GRÁFICA que se viralizó, la publicación llegó al Juzgado, manifestó Claudia, y por eso, asegura que el juez ordenó una audiencia especial para el próximo lunes 5 de septiembre.

"Imagínese hasta dónde hemos llegado. Esperaron que mi hermano se estuviera muriendo para que le fijaran la audiencia y sacarlo libre. Solamente esperamos la mala noticia", aseguró.

El inicio de la odisea de Claudia comenzó el pasado 25 de agosto cuando Leonidas fue trasladado de emergencia al hospital Zacamil con síndrome coronario luego de sufrir un infarto al interior del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como "Mariona".

Claudia también aseguró que lograron conocer más información de su hermano y les confirmaron que el 25 de agosto llegó al hospital Zacamil luego de sufrir un infarto, pero que el personal médico logró estabilizarlo, lo ventilaron y lo enviaron para medicina mujeres donde hay una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en ese hospital.

"Le hicieron unas pruebas de covid y resultó positivo, aparte del problema del corazón, entonces el lunes 29 de agosto lo trasladaron a la UCI del hospital Rosales y ahora me di cuenta de que ahí estaba. Yo fui, no pude ingresar, ni siquiera verlo a través de una ventana porque la custodio no me lo permitió", cuenta Claudia con su voz entrecortada.

Claudia logró hablar con un médico que atendió a su hermano que lo atendió en la UCI y le manifestó que su hermano tenía un daño grave en el cerebro, hígado y riñón, y que las posibilidades de vida para Leonidas "eran casi nulas".

Ella dijo con mucho pesar que si su hermano llegara a tener una posibilidad de vida, él quedaría en "estado vegetal", porque los daños han sido severos.

Su familia expresa que el 9 de mayo José enfrentó la audiencia de imposición de medidas, en esa ocasión su abogado presentó una constancia médica sobre su estado de salud y detallaron que necesitaba medicina para la presión arterial pero que en Mariona nunca se la proporcionaron. Sin embargo, no cumplieron con el medicamento que la jueza había ordenado por escrito.