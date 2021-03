Hermano de Will Salgado agrede a periodista de televisión migueleña

Luis Salgado, hermano del candidato Will Salgado, jefe del Centro Educativo Fe y Alegría de San Miguel agredió este domingo a una mujer periodista de TVM televisión migueleña, mientras diferentes medios de comunicación le realizaban preguntas en un centro de votación.

"Usted es empleada de Miguel Pereira, usted todo el día me ha andado entrevistando y no nos hagamos del ojo pacho, me ha estado entrevistando con preguntas muy maliciosas", aseguró con gritos.

Los demás periodistas intentaron tranquilizar a Luis Salgado, pero él los ignoró y continúo agrediendo a la comunicadora, quien en defensa le dijo que solo hacía su trabajo.

"Ella está haciendo escándalo solo porque le estoy diciendo la verdad, que es empleada de Miguel y yo he informado claramente. Ella me ha amedrentado todo el día", continuó repitiendo Salgado e incluso jaloneó a otro hombre para, según Salgado, demostrar que él si era un "verdadero periodista".

El video publicado por el medio migueleño muestra como los periodistas piden se respete su trabajo. Al final, un joven junto a una señora se acercan a Luis Salgado y lo sacan del lugar.

La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 33 vulneraciones al ejercicio periodístico desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

#SanMiguel #Agresión.

Luis Salgado hermano del candidato Will Salgado y jefe del Centro Educativo Fe y Alegría de San Miguel arremete e intimida a periodista de este medio de comunicación pic.twitter.com/YfgcvKBR0B — NOTICIEROS TVM (@noticierostvm) March 1, 2021