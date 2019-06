Hermano de presidente dice que habrá apertura

Apertura a los medios de comunicación prometió Karim Bukele, hermano del presidente de la república, Nayib Bukele, que habrá en el Ejecutivo que ayer inició funciones.

"Sí va a dar conferencias de prensa. No tiene que ver las redes sociales como un enemigo, sino como una herramienta de comunicación. Antes solo existían las conferencias de prensa y ahora existirán las conferencias de prensa a la par del mecanismo de comunicación que son las redes sociales", expresó Bukele.

Sus declaraciones contrastaron con los hechos que se suscitaron ayer en el marco de la toma de posesión, puesto que, por ejemplo, a la juramentación de una parte de los funcionarios no hubo acceso a los medios.

Tampoco lo hubo cuando el presidente, después de la sesión solemne, saludó a las delegaciones de otros países que asistieron al evento.

Por otra parte, Bukele aseguró que él no tendrá ningún papel dentro del gabinete que lidera su hermano.

"¿Yo? Yo soy el hermano, yo simplemente lo apoyo así como cualquier otro salvadoreño, no voy a tener ninguna participación", dijo a los periodistas.

Bukele, el presidente, anunció en su campaña que consideraba a uno de sus hermanos, Yamil Bukele, para que fuera presidente del INDES.

Por otra parte, declaró que OBERMET, la empresa familiar que tienen y que se desarrolla en el rubro de la publicidad, se marginará de participar en licitaciones que hagan por parte del Estado.

"No, no, no, nada, ninguna empresa (familiar) por ley puede participar en ninguna licitación pública", aseguró el hermano del presidente.