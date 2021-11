Hermetismo por acusados en alza de homicidios

Sin información. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que han capturado a más de 300 pandilleros involucrados en el incremento de homicidios, de la semana pasada, sin embargo, solo siete de ellos han sido presentados.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que las personas que fueron presentadas el lunes como las presuntas vinculadas al alza de asesinatos son imputados que se encontraban en prisión por otros delitos y fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca debido a esta nueva acusación en su contra.

No obstante, las autoridades no han proporcionado más información sobre las otras detenciones que aseguró Villatoro. Se requirió el listado y los datos de estas personas a comunicaciones del Ministerio de Justicia, pero no se obtuvo respuesta.

Tampoco se sabe si el resto fue detenido mediante orden de captura emitida por la Fiscalía y cuándo serán presentados a los referidos juzgados para ser acusados.

Los siete detenidos son: José Castellanos, Guillermo Hidalgo, José Ardón, Israel García, Daniel Henrández, Josué Miranda y Brandon Calderón.

Los cargos por los que son señalados y que se conocen hasta ahora son varios, entre estos agrupaciones ilícitas, homicidio, privación de libertad y posesión de drogas.