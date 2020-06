Hicieron tatuajes a cambio de alimentos

Los hermanos Miguel Ángel y Cristian Alexander Baires, de 20 y 18 años, respectivamente, buscan ayudar a otras personas a través de sus oficio de tatuadores, haciendo un trueque de su trabajo por víveres.

Esta iniciativa, surgió, según Miguel Ángel, luego de que con su familia salieron a repartir víveres a la colonia Milagro de La Paz, de San Miguel, pero no les alcanzaron para todas las personas que necesitaban, por lo que decidieron recolectar más alimentos. "En esa ocasión observamos que había mucha necesidad, gente que no tenía víveres y que no los pudimos dar", dijo Miguel Ángel.

Movidos por esta situación, decidieron que desde el sábado 13 de junio al martes 16, realizarían tatuajes pequeños, blanco y negro, a cambio de $25 en víveres. "Eran tatuajes de 10 centímetros, algunos querían que se les agregara color, pero eso ya tenía un costo extra, siempre en víveres. El costo real de los tatuajes que hicimos es de $50 aproximadamente", añadió el joven tatuador.

Afirman, que las jornadas de trabajo en esos cuatro días fueron arduas, ya que desde las 10 de la mañana comenzaban a recibir a sus cliente. Calculan que tatuaron a unas 100 personas.

"Vinieron hasta mujeres y hombres adultos a tatuarse. Algunas personas esperaron hasta cinco horas para hacerse el tatuaje", expresó Cristian, quien añadió que los corazones, nombres y frases, fueron los tatuajes que más realizaron.

El negocio de los jóvenes es el Baires Tattoo-Studio, que tiene aproximadamente dos años de estar funcionando y está ubicado en el Edificio Las Américas, en la primera avenida norte del barrio San Francisco, a pocos metros del centro de San Miguel. La sala de espera del estudio de tatuajes lució abarrotada de personas que llegaron hasta en grupos para hacerse sus tatuajes a cambio de víveres.

"Me hice los nombres de mis cuatros sobrinos y aproveché que estaba esta oportunidad. Es mi primera vez haciéndome un tatuaje", indicó un joven que llevó el equivalente de $100 en víveres por los cuatro tatuajes que se hizo en su brazo izquierdo. Los hermanos Baires opinaron que la percepción de que las persona que están tatuados pertenecen a grupos delincuenciales se va debilitando, y lo notan en que casi a diario reciben clientes, sin embargo, sostienen, que muchas de las personas que se tatuaban escogían partes no visibles de su cuerpo para hacérselos porque tenían temor a lo que les dijeran sus familiares o en sus lugares de trabajo.

Luego de recolectar los alimentos, los hermanos entregaron los víveres a personas necesitadas en diferentes zonas de la ciudad de San Miguel.