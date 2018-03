Highlands conquista el escenario con “Aladdín”

Lee también

Las luces se apagaron y la magia comenzó. El público asistente al auditorio de FEPADE estaba listo para presenciar la adaptación musical de la obra “Aladdín” llevada a escena por 58 estudiantes de noveno grado del Colegio Highlands.Estos jóvenes, de la mano de la directora Cristy Bardi, culminaron meses de preparación con esta puesta en escena llena de colorido, trabajo en equipo y mucha creatividad. Para Bardi, lo más satisfactorio de formar parte de esta experiencia fue ver a los estudiantes aprender y crecer artísticamente en cada ensayo.“Me encantó ver su crecimiento personal, quizá pensaron que no lo iban a lograr y sí lo hicieron. Creer en ellos mismos fue lo más importante”, mencionó. Según ella, crear los bailes, la escenografía, la música y los efectos especiales les permitió descubrir lo mejor de sí, ampliar sus conocimientos e impulsar nuevos talentos.“Aladdín” es la historia de un joven pobre que se dedica a robar a la gente de la ciudad de Agrabah. Se enamora de la hija del sultán llamada Jasmine y decide aceptar un trato que le ofrece un mendigo, quien realmente es el brujo malvado Jafar. El trato consiste en que debe entrar a una cueva y conseguir una lámpara. Esta esconde un genio, quien le concede tres deseos, uno de ellos es convertirlo en príncipe para conquistar a Jasmine. Pero no lo logra, lo vuelve a intentar hasta que descubre que solo siendo él mismo, sin llenarse de riquezas, lo logrará.Los jóvenes artistas recrearon cada parte del cuento y representaron a los personajes de una manera excepcional, apoyados con una escenografía de lujo, colorido vestuario y efectos especiales de primera calidad.Julio Arroyo, estudiante de noveno grado y quien interpretó a Aladdín, afirmó que la obra se convirtió en una experiencia inolvidable que le dejó mucho aprendizaje y satisfacción. “Me sentí muy identificado con las características del personaje. Me llamó la atención poder desenvolverme en el escenario con el baile y el canto. Yo no había descubierto mi talento para actuar y es muy divertido, pude trabajar en equipo y hacer nuevos amigos”, expresó el joven.Estas oportunidades también se han convertido en un espacio para incentivar la unión familiar. Así lo enfatizó Álvaro López Ortega, director del colegio. “Procuramos que sean obras infantiles las que año con año presentamos para que toda la familia las disfrute, nos divirtamos y los estudiantes se proyecten a lo que van a dedicarse cuando sean adultos”, mencionó.Roberto Vassiliu, estudiante de 15 años, personificó al malvado Jafar. “Fue muy emocionante. Lo que más me ha gustado es la experiencia de estar en un teatro, experimentar la unión que tuvimos como grado, trabajar en equipo y lograr lo que uno desea”, dijo.Alessandra Kopper, quien le dio vida a la princesa Jasmine, dijo que la experiencia le ayudó a sentirse parte de un grupo, superar miedos, hablar ante el público y desarrollarse personal y artísticamente.