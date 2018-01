Hija de Will Salgado, candidata a diputada suplente de su tío

Karla Yuriko Salgado Gómez es la nueva integrante de la familia Salgado que se une a la política para optar a un cargo en la Asamblea Legislativa, como diputada suplente de su tío Numan Pompilio Salgado García, quien buscará la reelección en las próximas elecciones de marzo como diputado de San Miguel por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

La hija de Wilfredo Salgado fue inscrita el mes pasado, en sustitución de su madre, Gloria Elizabeth Gómez, quien durante tres períodos consecutivos fue diputada suplente de sus excuñados Sandra y Numan Pompilio Salgado García.

“La familia no me traiciona, está conmigo hasta la muerte. Para qué voy a gastar mi popularidad y mi dinero en campaña en un particular”.

Will Salgado, exalcalde de San Miguel

El propio Will Salgado confirmó que la decisión de inscribir a su hija Karla como diputada suplente surgió debido a que Gómez padece de una enfermedad terminal que la mantiene postrada desde hace varios meses y que la imposibilita a buscar una nueva reelección.

Sin tapujos, Will Salgado, el autodenominado patriarca del clan Salgado, manifestó que fue él quien decidió nombrar a su hija Karla Yuriko en el cargo que fungió su exesposa, porque si de una cosa está seguro en esta vida es que su familia es la única que no lo traicionará.

“La familia no me traiciona, está conmigo hasta la muerte. Para qué voy a gastar mi popularidad y mi dinero en campaña en meter a un particular y después ese mismo particular se vuelve enemigo de uno, porque siempre es así”, dijo el controversial político.

Salgado respondió a quienes lo acusan de nepotismo y aseguró que todos sus parientes que han incursionado en la política han ganado cargos de elección popular porque la gente así lo decidió en su momento y no porque él les haya asignado un cargo dentro de su administración municipal.

“Los Salgado somos una familia política como los Kennedy y los Bush en Estados Unidos, por eso competimos”, expresó Will Salgado.

Mientras que Numan Salgado, por su parte, indicó que eligió a su sobrina porque sabe que será la persona ideal que lo apoyará en sus funciones como diputado de la Asamblea Legislativa.

“Necesitamos darle oportunidad a la juventud para ocupar un cargo de elección popular. Se pensó en ella por la confianza. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo, y en la Asamblea Legislativa es normal que los diputados suplentes traicionen la confianza del diputado propietario”, comentó.

Con Karla Yuriko, son cinco los miembros de la familia Salgado que incursionan en la política. La primera en hacerlo fue Sandra Salgado, hermana de Wilfredo, quien fue diputada por dos períodos. Junto a ella entró Gloria Elizabeth Gómez, quien lo hizo cuando aún era esposa de Will Salgado.

En 2015 ingresaron a la política Wilfredo Salgado hijo, actual diputado del PARLACEN, y Numan Pompilio, quien ganó una diputación en sustitución de Sandra, luego de que esta fue inhabilitada por el Tribunal Supremo Electora (TSE) para desempeñar cargos públicos por su vinculación con empresas de comunicación.