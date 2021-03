“Hija tu vida vale más que las cosas” | Incendio en Santa Ana deja a centenares sin ingresos

“Hija venite ¡por Dios Claudia tu vida vale más que todo!” gritaba una mujer mientras sostenía del brazo a su hija una joven entre los 20 y 25 años de edad que intentaba ingresar a uno de los puestos del mercado Central durante el incendio registrado la noche del miércoles.



“Pero mamá, mamita todavía podemos sacar algo de las ventas ¡déjame entrar mamá por favor!” decía la joven a lo que su progenitora respondió “no Claudia, déjalo, déjalo todo. Deja que se queme”. Un breve silencio entre ambas fue roto por el llanto y el abrazo entre ambas mujer, luego dieron la espalda a su negocio de granos básico y salieron por una puerta que un grupo de vendedores logró abrir para tratar de salvar el producto de sus negocios.



“Es un infierno, es un desgraciado infierno lo que hay ahí adentro. Lo perdí todo, nos quedamos sin nada para vender y comer” exclamaba otro vendedor que cubría su rostro con ambas manos para no dejar que lo vieran llorar y que se sentó en una acera viendo como el fuego avanzaba devorando los más de 2,000 puestos que habían en el lugar.

Mientras que un grupo de comerciantes informales que se ubican en los alrededores del principal centro de abastecimiento de alimentos de la cabecera departamental lograron salvar sus productos. “El fuego no ha llegado hasta aquí pero no vaya a ser que se pase es mejor que saquemos el producto a que lo perdamos” dijo Doris María Polanco, mientras corría hacia un pick up cargando varias bolsas con granos básicos que comercializa en su establecimiento.



De acuerdo a la versión de algunos elementos del Cuerpo de Agentes Municipales que se encontraban custodiando el edificio municipal el fuego no fue visto hasta que las llamas habían consumido varios puestos.

Ayer los comerciantes lamentaban que la PNC junto a algunos soldados instalaron un cerco de acceso a unos 200 metros de las entradas del mercado y no les permitieran ingresar para constatar el estado de sus puestos o recuperar alguna mercadería.

“La zona aún está insegura, y por eso no les dejamos entrar porque no queremos más desgracias. Entendemos que todos tienen la necesidad de ir a ver cómo están sus puestos o si hay algo que se pueda salvar pero entiendan que es por su propia seguridad”, explicaba un sargento policial a un grupo de vendedoras informales que le insistía las dejará pasar.

Al mismo tiempo, entre los escombros el cuerpo de Bomberos realizaba una inspección para analizar las causas del incendio al mismo tiempo en qué parte del edificio municipal se originó. Horas antes la Unidad de Inspecciones Oculares de la PNC y fiscales de Santa Ana se habían presentado al mercado Central para realizar labores de verificación de los daños.

Mientras eso pasaba, en el parque Menéndez otro grupo de arrendatarios hacia una fila para apuntarse como afectados del incendio.



“Es un censo que estamos sacando para ver cuantos vendedores fueron afectados y de esa manera conseguir la ayuda necesaria. Lastimosamente muchas personas de la tercera edad son los más afectados ya que lo han perdido todo” explicó uno de los miembros del sindicato de vendedores del mercado Central.