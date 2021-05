Hijo de Adán Salazar "Chepe diablo" es enviado a juicio

Hijo de Adán Salazar Umaña continúa proceso judicial por lavado de dinero

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador decidió enviar a juicio a José Adán Salazar Martínez, hijo del empresario hotelero José Adán Salazar Umaña, quien fue absuelto la semana pasada por el delito de lavado de dinero y activos.

Uno de los argumentos que la jueza utilizó para decretar la apertura a vista pública contra Salazar Martínez fue que existen los elementos que acreditan el cometimiento del delito. “Existen los elementos que tienen por acreditado el delito de lavado de dinero y activos y que el señor procesado ha participado activamente en ello”, dijo la auxiliar fiscal.

Por su parte, los defensores dijeron estar sorprendidos por la decisión de la jueza, “Le hemos dicho a la jueza que la decisión nos causa asombro, extrañeza y que no la comprendemos por los efectos contradictorios. Nos vamos sorprendidos, no entendemos la decisión. Vamos a apelar esta decisión porque no puede haber en un proceso que un tribunal superior diga esto es nulo y otro diga que no”, dijo Gerardo Cisneros, defensor de Salazar Martínez.

Además, la jueza decretó medidas sustitutivas a la detención para el imputado, pero continuará en prisión hasta que resuelvan un recurso interpuesto por la Fiscalía contra esa decisión.

No salir del país, no cambiar su domicilio y presentarse a firmar una vez al mes al juzgado, son las medidas que la jueza le ordenó a Salazar Martínez.