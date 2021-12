Hijo de Manuela: “Me siento alegre porque el nombre de ella está limpio”

"Cuando ella faltó yo tenía 9 años , era un niño y me hizo mucha falta. No pude tener consejos de ella, pues me la quitaron muy luego", expresó Jesús Hernández sobre su madre Manuela.

Jesús ahora tiene 22 años y manifestó que se siente orgulloso por que el nombre de su madre ha quedado limpio y porque al fin se hizo justicia.

"Me la condenaron", expresó cuando se le preguntó qué pensaba de cómo se resolvió el caso de su madre.

El joven explicó que se siente feliz deque su madre no sea culpable del delito que le acusaban y que espera que el caso de ella sirva para que más mujeres no sufran lo que sufrió su mamá y ellos como hijos ante la ausencia de Manuela.

Dijo que fue "indebida" la manera en cómo trataron a su mamá cuando su abuelo pidió atención médica y que en ese momento la apresaron.

"Se imagina qué pena y qué moral tiene uno amarrado y enfermo. La muerte de ella (Manuela) se la hicieron cruel. Ella sufrió mucho. Hubieran investigado todo, las enfermedades que tenía", aseveró Jesús.

Contó que su abuela extraña a su mamá y que le hace mucha falta porque ella siempre la iba a visitar, pero que ahora con la sentencia de la Corte IDH su abuela está muy feliz de que se hiciera justicia, después de tantos años.

Jesús se lamentó por todos los años que no pudo pasar junto a su madre por la condena injusta que tuvo su madre y que pasó en prisión.

"Recuerdo a mi mamá en varias cosas porque ella era muy buena con nosotros, ella nos quería mucho a mi hermano y a mí", expresó.

El joven hizo un llamado a que las mujeres que lleguen con emergencias a los hospitales sean investigadas antes de ser condenadas, para que no se repita la situación de su mamá.