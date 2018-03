Hijo de empresario vicentino lleva ocho días desaparecido

Lee también

Norman Romero, de 28 años e hijo de un empresario de San Vicente, desapareció ocho días luego que tomara un taxi en la ciudad vicentina que lo llevó a San Salvador, informaron fuentes cercanas a la familia.Los parientes han realizado la búsqueda del joven en diferentes lugares y han denunciado el caso en la Policía Nacional Civil (PNC), y aunque ellos siguen considerando que se trata de un extravío, temen que haya sido privado de libertad por la zona en la que habría desaparecido."El muchacho pidió taxi aquí en San Vicente para que lo llevaran a un centro de rehabilitación en San Salvador, donde había estado antes, pero luego de ingresar al lugar al parecer se salió, y ahí no dan razón de él. La preocupación de la familia, aparte de no localizarlo, es que ese centro queda en Mejicanos, una zona peligrosa y tienen temor que le haya pasado algo malo", dijo una amiga de la familia.Romero no portaba teléfono celular ni documentos personales, por lo que no habría podido comunicarse con sus parientes por sus propios medios, por lo que piden que si alguien sabe de su paradero avise a las autoridades.A la fecha no han recibido llamadas, ante una posible solicitud de rescate por la víctima, pero continúan buscando a su pariente a través de diferentes medios y esperan que la Policía les colabore, dijo la fuente.