Hijos de José José desmienten rumores sobre cáncer de páncreas en su padre

Lee también

El estado de salud del cantante mexicano José José genera preocupación en México luego de que varios medios, citando fuentes médicas, informaron en los últimos días que padece cáncer de páncreas, si bien la familia ha desmentido la enfermedad.El diario Reforma publicó el martes que el Príncipe de la Canción se encontraba hospitalizado desde hacía una semana en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) de la Ciudad de México.Según detalló el periódico, al cantante de 69 años le estaban practicando diversos estudios médicos para entregarle un diagnóstico definitivo esta misma semana, y hablaba de un tumor en la zona del estómago.Apenas un día después, el diario El Universal aseguró que José José padecía un tipo de cáncer muy agresivo en el páncreas e inoperable.El artista, cuyo verdadero nombre es José Rómulo Sosa Ortiz, informaba en Twitter el 11 de marzo pasado que estaba en México por "estudios de rutina".Los hijos del intérprete de clásicos como "El Triste" y "Almohada" han salido en varios medios de comunicación negando que su padre se encuentre gravemente enfermo.Su hija Marysol Sosa explicó a Radio Fórmula que su padre estaba bien, estable y siendo observado en dicho hospital."Todo en orden, le están revisando desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, como cada año, gracias a Dios, todo en orden, se ha sentido él muy bien", dijo en una entrevista en la que desmintió un tumor en la cavidad abdominal.La asistente del intérprete, Laura Núñez, también dio declaraciones al respeto: "No existe tal gravedad en su salud. Si fuera tal, estarían aquí sus hijos o su esposa", y acusó a una revista de espectáculos de propagar el rumor.A su vez, Xavier Orozco, representante de Marysol Sosa, dijo que por ahora los tres hijos del artista "no darán más declaraciones al respecto, por la forma de actuar de los medios"."Solo puedo comunicarle que hasta el día de hoy Don José está bien, en estrecha comunicación con sus hijos Marysol Sosa y José Joel, esperando salir de su revisión para comer y convivir con ellos y con su nieta, como siempre lo hace al venir a Ciudad de México", indicó al responder por escrito a una consulta de Efe.Añadió que después regresará a su vida normal a Miami (EUA) con su esposa Sarita y su otra hija, Sarita. "Ya Don José será el encargado de decidir si comunicará algo a los medios y de qué forma", acotó.El cantante de "Gavilán o paloma" ha adelgazado notablemente en los últimos años, lo que ha hecho sospechar sobre su buen estado de salud.El artista padece desde hace más de un lustro la enfermedad de Lyme, que le provoca insuficiencia renal y parálisis corporal, y es también diabético."Si bien en los últimos cuatro años ha habido una baja de peso, él está bien y se ha presentado en conciertos", remarcó su asistente.José Joel, hijo del artista, dijo el miércoles que será el propio José José quien dará las declaraciones pertinentes en breve."Mi papá me dice que por favor nos esperemos nosotros a que él salga a dar la declaración" o emita un comunicado.José José es considerado uno de los máximos representantes de la canción romántica en Latinoamérica y a lo largo de su trayectoria de 54 años, que incluye películas y telenovelas, ha grabado más de 400 temas y rebasado los 50 millones de discos vendidos.