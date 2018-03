Historia Teletón“FUNTER fue la salvación para mi familia”

Lee también

“Carlitos tenía un año y dos meses cuando me enteré de que tenía parálisis cerebral. Desde ese día unos amigos me dijeron que lo llevara a FUNTER, y así lo hice”, expresó.La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que puede comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso; entre ellas, el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento.Mientras Carlos danzaba desde su silla de ruedas las canciones de la franja infantil de Teletón 2017, su madre expresó que la rehabilitación brindada por parte de la Asociación Teletón Pro Rehabilitación (FUNTER) ha hecho que su hijo mejore tanto física como personalmente.“Él tenía problemas al momento de masticar y hablar; sin embargo, gracias al tratamiento del lenguaje, ha mejorado muchísimo”, expresó.Por medio de Teletón 2017 se fortalecerán programas como Inclusión Laboral y Rehabilitación Profesional, Asistencia e Inclusión Educativa, el Laboratorio de Marcha y Movimiento, Programa de Adolescentes con Miras a la Empleabilidad y la actual Área de Neuropsicología.“Ahora él es quien me pregunta: ‘Mamá, ¿a qué hora vamos a irnos para FUNTER?’”, dijo entre risas doña Jovita.Carlos Parada tiene siete años y, según su madre, su pronóstico es muy comprometedor.