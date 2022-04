Historia de 10 víctimas

El albañil que ya no pudo construir una casa

Óscar Rutilio Carpio era un albañil de 32 años. Tenía dos hijos: una joven de 14 y un niño de cinco. “Alegre y tranquilo”, dicen sus familiares y vecinos. “Un gran amigo”, cuenta otro de sus cercanos. El sábado salió, como todos los días, a trabajar a las 6:30 de la mañana. Caminó por las calles polvosas del caserío Los Palacios hacia la colonia vecina, la Hilario Pérez, en el cantón San Juan los Planes. Ahí estaba contratado para construir una casa. Ese día, vestía una sudadera gris, pantalón azul y unos tenis blancos. Su ropa de trabajo.

Se dedicaba a trabajar y a su familia. Según las autoridades “no era pandillero”.

Óscar fue el segundo de seis hermanos. Uno de ellos fue asesinado el 11 de noviembre del año pasado. Ocurrió durante la ola de violencia que sumó 46 muertes en tres días: los más violentos de 2021. “Nosotros nos preguntamos que porqué pasó esto, que quién lo hizo. Pero no encontramos ninguna respuesta. Nada que lo explique”, dice una familiar sobre sus muertes.

Él “siempre” llamaba por teléfono a su mamá. “Le contaba todo”.

Una hora y media después de haber comenzado el trabajo de ese día, se escucharon disparos. Nadie vio nada, cuenta una pariente. O nadie quiere decirlo, aclara. En este lugar, como en otros en los que ocurrieron hechos similares, la gente tiene miedo. Esto aunque, según los lugareños, es una zona tranquila. “Él no se metía en nada. No andaba tomando. Iba del trabajo a la casa”, cuenta una vecina de camino al entierro.

La policía llegó a la zona pocos minutos después de que se escucharan los disparos. También llegó su hija: su padre, el hombre bromista y sonriente, ya había muerto. “Él era bien amigo de todo el mundo. Era un hombre que se rebuscaba. Hacía de todo, lo que se podía para sobrevivir. Trabajaba hasta las cuatro o cinco de la tarde. Cuando no hacía albañilería, se dedicaba a cortar café en una finca”, dice una familiar.

Una semana antes de su asesinato conversó con una de sus parientes. Le contó que le faltaba poco para terminar la casa en la que estaba trabajando. Esa en la que fue asesinado. A él, las pandillas no le dieron tiempo para despedirse de sus hijos. Tampoco pudo terminar la casa.

Le faltó poco.

La mujer a la que le gustaba caminar sola

“Ella solo salía para trabajar. Iba de su casa al mercado y del mercado a su casa”, cuentan conocidos de Maritza Elizabeth Ramos. A ella la recuerdan, en el cantón Pushtan, en Nahuizalco, como madre y trabajadora. Tenía dos hijas: una de 20 y una de 23. A ambas las sacó adelante, explica una conocida, gracias a la venta de frutas, verduras, sorbetes y minutas. “Ella era apartada de todo el mundo, pero si llegaba alguien a pedir ayuda, nunca decía que no”, cuenta una conocida.

Maritza vendía frutas y verduras en el mercado central de Sonsonate. Vendía, también, sorbetes y minutas en el caserío Hernández, donde habitaba. A Maritza nunca le faltaron clientes. Ni en el mercado ni en el cantón. “Ella trabajaba el doble”, dice una familiar.

A Maritza le gustaba caminar. Sobre todo, caminar sola. No dejaba acompañarse por ninguna persona, dice una conocida. Y al cantón Pushtan, explica la misma mujer, no llega ningún bus. “Hay una parte a la que llegan los pick-ups, pero, de ahí, toca caminar”, dice. Esas veredas silenciosas rodeadas de bambú eran, de acuerdo con la conocida, el camino diario de Maritza.

El 26 de marzo, a eso de las 3 de la tarde, llegaron al cantón rumores de que Maritza había sido golpeada. Pero, a través de las redes sociales, los vecinos se enteraron, minutos después, de que en realidad había sido asesinada, tres cuadras antes de llegar a su casa.

El lunes 28 de marzo, dos días después del crimen, Maritza dejó de caminar sola. De hecho, fue velada en compañía de otra víctima asesinada ese mismo sábado, otra mujer. No se conocieron, pero fueron despedidas juntas en la iglesia del pueblo.

La joven madre que buscaba un trabajo

Yansi Lizeth Zacapa Lena tenía 32 años. Era madre de un joven de 16, lo cual implica que ella fue madre a la edad en que su hijo ahora queda huérfano.

Residía en el caserío La Sabanita, en el cantón El Carrizal de Nahuizalco, en Sonsonate, al occidente del país. Junto a su hijo, también compartía casa con su mamá, hermanas y sobrinos.

Sus familiares la describen como una joven “sencilla y humilde”. El pasatiempo favorito de Yansi era, de acuerdo con sus familiares, asistir a la iglesia: se congregaba en la Parroquia San Juan Bautista de Nahuizalco, la misma en la que fue velada junto a Maritza, la otra mujer víctima del pueblo. Ahí había obtenido, el año pasado, el sacramento de la Primera Comunión. Estaba recibiendo catequesis para la confirmación.

Actualmente se encontraba sin trabajo, por lo que cuando no hacía oficios varios o lavaba ropa en casas ajenas, hacía de ama de casa y cultivaba hortalizas.

“No había nada que reprocharle, porque era una mujer que estaba siempre alegre y al servicio de los demás”, dice un amigo de la joven.

El sábado 26 de marzo, la catedral de Sonsonate suspendió la catequesis para la confirmación. Yansi, entonces, aprovechó la mañana para llevar su currículum, en el que detallaba que había estudiado hasta noveno grado en el centro escolar El Carrizal, a una ferretería. Ella había visto una oferta de empleo en un anuncio de redes sociales. Antes de ir, prometió a su abuela que la visitaría al regresar. No pudo verla. Yansi fue asesinada a la 1:00 p.m. a 200 metros de su casa. Fue atacada a balazos por desconocidos. En el entierro fue despedida con rosas blancas.

En San Luis Talpa murió un devoto de Romero

A Carlos Humberto Valiente lo recuerdan como devoto de Monseñor Romero. “Siempre decía que teníamos que predicar con el ejemplo, como lo hacía Romero”, dice uno de sus amigos. A Carlos lo asesinaron el día más violento del siglo: el sábado 26 de marzo, dos días después de la conmemoración del magnicidio de Romero.

El de Carlos Valiente fue de los últimos asesinatos de la racha de ese sábado. Ocurrió a las 9:15 de la noche, en la colonia donde residía junto a su esposa y dos hijas, según relató un familiar.

Carlos nunca abandonó el pueblo. Durante su infancia vivió con su madre y hermanos en la colonia San Luis, en el casco urbano del municipio, posteriormente cuando se casó, hizo su propio hogar en la colonia Narvaez. Y hasta ahí lo fue a buscar la muerte: hombres desconocidos le dispararon, sin mediar palabra, desde un vehículo negro. Ahí, contiguo a la cancha de la colonia.

Carlos mezclaba sus ratos libres entre trabajos extra y la parroquia. "Estuvo en un grupo de alabanzas, luego adquirió equipo de sonido y se asoció con otras personas y crearon la discomovil Éxtasis. Siempre andaba buscando ayudar a los demás y su compromiso por la religión católica era muy grande”, dice otro familiar.

“Además la gente del mercado como me lo quería porque siempre se llevó bien con las vendedoras", añade.

Hablar de Carlos es hablar de su carácter trabajador y su pasión por la música, relatan conocidos. En las calles de San Luis Talpa, las mismas en las que fue despedido por decenas, queda el recuerdo del hombre que incluso los fines de semana se apuntaba a las actividades religiosas. Ese sábado 26 fue la excepción.

René murió mientras decoraba una tumba

René Huberto Díaz, de 50 años, era conocido en Santa Elena, Usulután, por su labor. Él construyó su fama con sus manos. Era un experto en hacer trabajos de capillitas y bóvedas para las tumbas del cementerio general del municipio. De todos los cantones en los alrededores, cuenta don Dimas Díaz, su padre, lo buscaban para que construyera un monumento a la memoria de los fallecidos.

El sábado 26 de marzo, René pasó toda la mañana terminando una de esas obras. Había encontrado una zona fresca, bajo un palo de mango, para descansar al mediodía. Él vivía con la familia de su pareja justo enfrente del cementerio. Ese día, ella llegó con dos platos de comida para que almorzaran juntos. Mientras comían dos supuestos pandilleros llegaron a bordo de una motocicleta y lo ejecutaron. Su pareja resultó herida en la pierna y fue trasladada a un centro asistencial.

Don Dimas se levanta para ir a traer un sobre manila a otro cuarto de su casa. Camina con esfuerzo por un problema que dice tener en las rodillas. Cuando se sienta saca varios papeles del entierro de su hijo y su DUI. Entre los documentos está el acta de defunción. Tres horas después del asesinato, Mario, uno de los hermanos de René, llegó a recoger el cuerpo al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, en la región oriental del país. La causa de fallecimiento consignada en el acta no especifica cuántos disparos recibió René, solo aclara que falleció por múltiples “proyectiles disparados con arma de fuego”.

La noticia no tardó en llegar a los oídos de su padre. Don Dimas cuenta que a los pocos minutos le llegaron a decir a su casa: “Están golpeando a René”. Agarró su bicicleta y su corvo y salió para el cementerio. Don Dimas dice que no sabe si le dijeron que solo eran golpes para no afligirlo tanto. “Cuando llegué ya estaba acordonado y el policía no me dejó pasar. Es mi hijo, le dije, pero no me dejó pasar”, narra en su casa.

En la tarde del sábado, dice el párroco del pueblo, tuvieron la misa a la que asistieron bastantes habitantes. En la noche velaron a René en la casa de don Dimas. En la sala principal de la casa de ladrillos de cemento y techo de lámina, tuvieron que improvisar dos altares: el de René recién asesinado y el que don Dimas aún conserva de su esposa que falleció hace un par de meses de cáncer.

Sentado en su casa, don Dimas recuerda a su hijo como alguien sumamente alegre. “Yo siempre intento bromear y hacer a la gente reír, pero él además siempre andaba bien sonriente”, dice. Algunos habitantes de Santa Elena lo describen igual. Un empleado del Ministerio de Obras Públicas que estaba trabajando en la calle que está frente al cementerio también dice que René era alguien alegre. Aun gente que no tenía mucho de conocerlo lo ubicaban como ese tipo bonachón.

René era uno de los cuatro hijos de don Dimas. Cuando se mudaron la familia a Santa Elena se dedicaron a la albañilería. Desde pequeños sus hijos acompañaban a don Dimas a trabajar y desde esa edad comenzaron a aprender el oficio. René tenía toda una vida de vivir en este municipio.

Don Dimas dice que en el pueblo lo molestaban a manera de broma porque le decían que René era mejor albañil que él. Entre risas apagadas dice que les respondía: “Ese es mi orgullo, que mis hijos me superen. A mí lo que me duele es que me lo hayan quitado a la fuerza”, se queja.

La familia Díaz es conocida dentro del pueblo. Tienen cerca de 40 años de vivir en Santa Elena. Incluso gente que ya no vive ahí los puede ubicar fácilmente. Llegaron del cantón Joya Ancha al centro del municipio en 1983. Se movilizaron porque estaban huyendo de la guerra civil salvadoreña y después de tantas décadas los alcanzó otra guerra. Los habitantes de Santa Elena, sin embargo, afirman que el municipio es tranquilo. Algunos no recuerdan la última vez que tuvieron que velar a uno de los suyos por violencia. A pesar de esto, no niegan que hay presencia de pandillas en los alrededores. El oficial encargado del puesto de la Policía Nacional Civil del municipio confirma que el área urbana es bastante segura, pero que pasando el cementerio se pone peligroso.

Desde la calle de polvo en la que están trabajando empleados del MOP, dos grandes letras MS saludan, y advierten, a todos los que van subiendo a la entrada del cementerio general del municipio de Santa Elena El grafiti está estampado en una de las tumbas grandes que dan la espalda a la calle de tierra que está enfrente.

De hecho, ese grafiti vela la casa donde vivía René con la familia de su pareja. Tenía cerca de cinco años de vivir ahí, dice don Dimas, y tenía una hija de tres años que ya no verá a su papá.

La de René fue una vida tranquila, según lo describen los habitantes de Santa Elena, sus compañeros de trabajo y su padre. Los momentos más movidos los ubican cuando se fue a vivir frente al cementerio, pues tuvo que dejar a su primera familia y a sus hijos que ya están adultos.

Las investigaciones sobre la muerte de René parecen lentas desde un inicio. El policía destacado en el puesto de Santa Elena tiene muy poco que decir sobre el homicidio. Mejor dicho, no tiene nada que decir. “Nosotros solo cercamos la escena, de ahí los de investigaciones son los que levantan la evidencia”, dice como quien quiere hacerse el desentendido. A don Dimas tampoco lo han contactado para comenzar indagaciones, aunque le avisaron que en algún momento lo harán.

En el pueblo hay un miedo silencioso. Dentro del cementerio los compañeros de René hacen todo lo posible para evitar hablar. Uno de ellos con una preocupación palpable dice que por favor no le hagan preguntar porque mañana puede ser el que aparezca muerto. No acepta ni conversar por unos minutos cuando se da la espalda y se adentra más en el cementerio.

‘Gokú’ ya no celebró los nueve años de su hija

Las jornadas del sábado no difieren de las de cualquier día de semana para los mototaxistas en Atiquizaya. El 26 de marzo, entonces, no fue la excepción: Raúl Cortez, que había trabajado como mototaxista por más de cinco años, salió de su casa a las 7 de la mañana, como lo hacía todas las mañanas, en dirección al punto de la Alcaldía municipal.

La mototaxi de Raúl movilizaba, todo el día, a escolares, clientes con compras y cosechas de agricultores de los alrededores de Atiquizaya. Ahí, Raúl era símbolo de servicio. Y de trabajo. Cuando no conducía el pequeño vehículo rojo por las calles del municipio, Gokú, como lo apodaban amigos y conocidos, compartía tiempo con sus compañeros de trabajo. “Era una persona que se llevaba un montón. A él le gustaba molestar grabándonos con su celular”, dice, en el punto de mototaxi, un colega de Raúl. “Se reía bastante con esos videos. A veces hasta los publicaba en sus redes”, cuenta, con una sonrisa, el hombre.

Lo primero que se nota al llegar a la casa de Raúl es un sticker antiguo con la imagen de Gokú en la puerta de entrada. Lo pegó la hija, explica una familiar, porque “ella sabe que todos conocen al papá por ese personaje”. En esa casa nunca faltaron las verduras: agricultores de zonas rurales de Atiquizaya le regalaban con frecuencia parte de sus cosechas en agradecimiento al servicio de Raúl. “Es que aquí todos lo querían. En todas partes él era bien conocido”, narra una familiar.

La “taxeada”, sin embargo, trajo problemas a Raúl hace aproximadamente cinco años. De acuerdo con testimonios de antiguos colegas y lugareños de Atiquizaya, Raúl guardó prisión por dos años. A él, explican, “lo involucraron en un crimen” cometido por sujetos a los que él movilizó antes del hecho. “Acuérdese que, aquí, se nos sube cualquiera”, dice un colega, “pero él no andaba en malos pasos”. A pesar de este percance, Raúl continuó con el oficio.

“Ya tenemos días de no poner fotos en las motos, ¿verdad?”, dijo Raúl a su colega el viernes. Esta fue, según el hombre, la última conversación que sostuvieron. Raúl hacía referencia a la tradición de los mototaxistas de colocar la fotografía de algún compañero asesinado al frente de las unidades. Tradición que, de acuerdo con el motorista, vieron en Atiquizaya hace dos años por última vez. “Y es que a nosotros, como motoristas, nos ponen renta”, explica, bajando la voz. La cuota es de $20 mensuales. Y Raúl, de acuerdo con su colega, debía cinco meses de renta.

El sábado 26 de marzo, la rutina de Raúl se rompió. “Ese día salió más tarde que de costumbre. Y, todavía se regresó a traer el celular”, cuenta una familiar del mototaxista. Esa mañana, Raúl aceptó un viaje a las afueras del municipio. Ya no volvió. A eso de las 10 a.m.,la policía notificó a sus familiares que Raúl había sido asesinado en el cantón Joya de Platanares. “Y, entonces, tuvimos que ir a buscarlo entre los matorrales”, dice, con lágrimas en los ojos, su familiar.

Atiquizaya todavía llora la pérdida de Raúl. A él lo enterraron el 28 de marzo. Su féretro iba custodiado por una marcha de quienes, en vida, fueron sus compañeros mototaxistas. Su foto todavía pasea por las calles del municipio en la parte frontal de las mototaxis. Raúl Cortez fue asesinado un día antes del cumpleaños número nueve de su hija.

Todos extrañan a ‘Chilo’, el buen vecino

Marcilio Rosales nació en San Sebastián, San Vicente. “Chilo”, como le decían de cariño sus amigos y familiares, tenía 5 hermanos. De niño fue tranquilo y cariñoso, cuenta su familia. Y eso no cambió con los años. Como padre, fue responsable y presente, dice uno de sus hijos mayores. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, los pasaba con ellos.

También los dedicaba, de poco a poco, a construir una casita para su familia.

Marcilio tenía 48 años. 20 años de casado y cuatro hijos. El domingo fue la última vez que su hijo mayor estuvo con él: compartieron una cerveza y le aconsejó “que no anduviera muy noche en la calle y que, siempre, recordara andar por el camino recto”. Él no se explica quién pudo hacerle “eso” a su padre. A él que era tan “bueno”. Tan amigo de “todo el mundo”.

Era empleado de la Alcaldía de San Sebastián. Se dedicaba, desde hace 20 años, a dar mantenimiento a las instalaciones de la comuna. Sus compañeros coinciden: era un hombre muy atento y servicial. Nunca buscaba problemas. “Fue una buena persona”, dice uno de sus amigos, que cuando escucha su nombre baja la mirada y habla más bajito. El hombre tampoco entiende cómo le fue a pasar eso a Maricilio. Y, por eso, ya no dice más. Tiene miedo.

Otro de sus compañeros lo describe como una de esas pocas personas con las que siempre se podía contar: “A veces estaba ocupado, pero si uno le pedía un favor, ahí iba él. Era un ‘mil usos’, hacía de albañil, motorista, electricista, fontanero, decorador”. Las decoraciones de navidad y año nuevo se las encargaban a Marcilio.

Lo último que Marcilio hizo antes de ser asesinado fue ayudar a armar canopys para el festival gastronómico del pueblo. Antes de irse esa tarde, se despidió de su esposa: “Hija, nos vemos en la noche. Ya voy a volver”. Ella ya no pudo verlo con vida. El homicidio ocurrió a las 8:00 de la noche en la entrada de su vivienda, cuando Marcilio regresaba de ayudar en la preparación de las instalaciones para el festival. Se estaba bajando del carro y, de repente, los disparos. Murió en el instante por las múltiples lesiones ocasionadas por las balas en diferentes partes del cuerpo.

“Él fue una persona maravillosa que tenía muchos planes. Estaba, por ejemplo, construyendo una casa. También era amable y servicial. No le negaba un favor a nadie”, relata su esposa, que tiene la voz suave y llena de tristeza.

Otro de sus familiares lo confirma: “Era bien sonriente. Siempre preguntaba en qué podía ayudar. La última vez que lo vi fue el miércoles. Le pedí prestado un desarmador y él me preguntó que en qué andaba, que si necesitaba algo más”.

En la zona, cuentan los lugareños, no había un crimen de este tipo desde hace un par de años. Ya la consideraban “tranquila”. Él tuvo la “mala suerte”, dice alguien que está afuera de la alcaldía. “Pero como uno no elige nunca ni el lugar ni la hora…”, y no termina la frase.

Don Cande ya no verá florecer sus maracuyás

Don Cande, como lo conocían sus amigos y familiares, tenía un propósito: tener su plantación de maracuyá. El 26 de marzo de 2022 por la mañana, estaba cercando el terreno que tenía algún tiempo de estar trabajando cuando supuestos pandilleros en una motocicleta lo balearon. Según sus familiares, le dispararon 23 veces; según el parte policial, fueron ocho impactos de un arma calibre 45 mm. Quedó tendido en la tierra con un cerco y una meta que nunca verá completar. Tenía 50 años.

José Candelario Cordero vivía en el cantón Zapotitán, municipio de Ciudad Arce, una de las zonas prioritarias en el Plan Control Territorial. Zapotitán es uno de esos cantones calurosos con muchas calles polvosas y pocas pavimentadas. Está rodeado por terrenos destinados a agricultura y ganadería.

A pesar de que algunos habitantes dicen que Zapotitán es “tranquilo”, el cantón no se escapa del control de la Mara Salvatrucha (MS-13). Frente al terreno que trabajaba don Cande antes de que lo asesinaran hay una granja de la empresa Gumarsal. El vigilante que cuida la entrada este 31 de marzo por la mañana cuenta que él no estaba cuando mataron a don Cande, pero recuerda que pasaba mucho tiempo trabajando en su parcela. El vigilante también dice que no tiene presente cuándo hubo otro asesintato en el cantón, pero pide que “la autoridad ande presente”. Además, dice en voz más baja que la zona es controlada por la mara.

El terreno en el que don Cande estaba trabajando está a unos cinco minutos del pueblo. Frente a la parcela de tierra, pasa una calle polvosa que se prolonga a lo lejos. Aquí el silencio es profundo y solo lo interrumpen los pocos carros y motos que pasan levantando una espesa nube café. Por lo otro, es una zona silenciosa y con poca gente. Una zona donde, según los habitantes, la Mara Salvatrucha suele esconderse.

Don Cande vivía con su hermana en una casa grande en Zapotitán. Tenía la disciplina castrense que nunca olvidó de sus años de servicio en el Ejército durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). El viernes por la noche, se acostó temprano. Dijo que se “sentía rendido” y con dolor en las piernas. Al siguiente día se levantó temprano, como solía hacerlo para ir a trabajar a su terreno que preparaba para la siembra de maracuyá.

En la sala de la casa de la hermana de don Cande, el calor pierde un poco de su furia. Ella cuenta que su hermano tenía tres hijos, dos son menores de edad, que ahora quedan sin padre. Ve hacia el frente con una mirada perdida y dice que no sintió cuando don Cande salió de la casa el sábado por la madrugada. Ella le decía que no tenía necesidad de ir a ese terreno, pero él le respondía con una pregunta retórica: “Y cómo voy a estar sin trabajar”.

Luego del asesinato de don Cande, ella ha quedado con temor de su propio pueblo y pide que muchos de los detalles que cuenta no se publiquen y que su nombre no sea mencionado. Ella explica que no espera encontrar justicia ni que los culpables paguen por su crimen. En parte es por el temor de encarar y retar a la Mara Salvatrucha y también por su creencia cristiana de que “la venganza es de Dios”.

Ella fue la encargada de ir a traer el cuerpo de don Cande al Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer. La esquela indica que la causa de muerte fueron “heridas de cráneo, tórax y abdomen producidas por proyectiles de arma de fuego”. “A mí me tocó andar haciendo esas vueltas”, dice con la hoja de papel bond en su mano. Y defiende que su hermano nunca se involucró con delincuentes. El parte policial lo consigna de la misma manera: “No pertenece a pandillas”.

Además, de su sembradío de maracuyá, don Cande tenía un “changarro”, como le dicen sus familiares. Changarro no es más que un eufemismo para llamarle al chupadero que don Cande tenía a la par de la casa de otro de sus hermanos.

Gustavo, hermano de don Cande, narra que el “changarro” cerraba a las 10 de la noche, pero había ocasiones en las que los clientes pedían que se extendiera el tiempo. A veces accedía, a veces no. Pero para este marzo ya llevaba meses en los que se había ceñido a la ordenanza municipal.

Incluso había comprado un sistema de videovigilancia para poder monitorear la hora de cierre desde la casa de su hermana. “Desde su celular veía que ya se había pasado de la hora y le llamaba al mozo que lo ayudaba para que cerrara”, narra Gustavo. El equipo era reciente, no tenía ni un mes de usarlo.

Gustavo es enfático al recordar a su hermano. “Más que un hermano era un padre”, dice en su casa. El recuerdo hace que su voz tiemble un poco. Recuerda que don Cande pasó cerca de 25 años en Estados Unidos. Migró irregularmente, como miles después de la guerra. Al instalarse en Houston hizo todo para que sus otros hermanos también migraran a salvo. A Gustavo en especial quería que llegara porque tiene problemas de visión. Tenían la esperanza de que en Estados Unidos algún doctor pudiera operarlo y regresarle el 100 % de su visión.

Gustavo comenzó la travesía, se subió a la Bestia, pagó un coyote para que lo cruzara de México a Estados Unidos y por fin se pudo reunir con su hermano de nuevo. Cuando fue a pasar consulta se topó con la sorpresa de que su mal era intratable. No había operación que lo arreglara, le dijeron. “Le pago lo que sea, doctor, pero regrésele la vista a mi hermano”, dice que dijo don Cande, pero la respuesta fue negativa. “No vaya a dejar que ningún doctor le toque los ojos”, terminó advirtiendo el médico. Gustavo se quedó con su hermano un tiempo más, pero regresó porque dijo que no le gustaba el clima helado. “Aquí tenés de todo, no te tenés que ir, pero si querés dale”, recuerda que le dijo don Cande y le compró un vuelo de su bolsillo para que regresara tranquilo y no como un deportado más.

Gustavo le había pedido a don Cande que cerrara el chupadero e hiciera del terreno un alquiler de cuartos de vivienda, pero nunca pasó. Don Cande se convirtió en otra de las víctimas del día más homicida de El Salvador desde los Acuerdos de Paz. Sobrevivió una guerra, la migración y la deportación, pero no la avalancha homicida del sábado 26 de marzo.

La última carrera de Miguel, el taxista

Miguel Ángel Merino era taxista. Tenía 29 años y era padre de tres: una niña de 12, que nació cuando El Salvador cruzaba el primer año del primer gobierno del FMLN. También de un un niño de cinco, nacido en 2017, el año en que el presidente Nayib Bukele rompió con el FMLN y comenzó a dibujar su carrera hacia la presidencia del país. Un último hijo, de año y medio, nació en plena pandemia por coronavirus.

“Él era una persona tranquila, responsable con sus hijos y muy trabajador”, cuenta una persona que lo conoce desde hace varios años. Salía a trabajar desde las 6 de la mañana y, a veces, no tenía hora de regreso.

Él nació ahí, en la comunidad La Reforma. Antes, “la zona no era considerada peligrosa”. Ahora, según habitantes de la comunidad, “ya no es tranquila”. Miguel Ángel, sin embargo, no estaba vinculado a ningún grupo delictivo, según familiares y amigos. Tampoco les informó sobre alguna amenaza.

En sus tiempos libres, departía con su primo y sus amigos. “Era alegre. Le gustaba tomarse las cervezas”, dice uno de sus cercanos.

El sábado, como acostumbraba, salió a trabajar desde las 6:00 de la mañana. Minutos después de instalarse en el punto de taxis, en la entrada del Ecoparque El Espino, le dispararon en su vehículo: un Honda CRV color gris. La Policía Nacional Civil fue alertada a las 9:15 a.m. No hubo tiempo para trasladarlo a un hospital. Murió ahí, frente a la casa de una de sus familiares. “Yo sentí algo en el estómago y en el corazón. Me dolió cuando los escuché. Tuve un mal presentimiento. Después me enteré de que había sido él”.

En Tacuba ya no suena el pito de un panadero

“A él siempre le gustaron los negocios”, dice Jorge Rivera. Habla frente a la fotografía de José Luis Hernández, su yerno. El mismo que, desde hace 15 años, se dedicaba a la venta de pan en los alrededores de la colonia Palmeras y el casco urbano de Tacuba, en Ahuachapán. Hablar de José Luis es hablar de humildad y trabajo: “él era un hombre que no le debía a nadie”, dice un familiar.

José Luis nació en Guaymango. Y, antes de vender pan, se dedicaba a la venta de verduras. Así conoció, explica Jorge Rivas, a su esposa. Tuvieron tres hijos y se mudaron a la colonia Palmeras. Más cerca de los suegros.

A Jorge, José Luis le decía “abuelito”: “él me quiso mucho, y yo a él también”, dice el hombre, sentado frente a una fotografía de su yerno. Se congregaban, juntos, en la iglesia “Centro de fe, visión y amor” porque les quedaba cerca de su casa. Para alimentar a su esposa y tres hijos, José Luis hacía dos turnos: por la mañana, desde las 5:30, vendía pan francés. Por la tarde, alrededor de las 3:00, pan dulce. El budín era lo que más preferían sus clientes. “Vaya, vaya, el budín y el pan dulce”, era, explica su suegro, su frase característica. Eso y el tradicional pito para anunciar la venta de pan.

La colonia Palmeras y sus alrededores, explica Jorge, cuentan con presencia de miembros de pandillas. En 2020, narra Jorge, José Luis tuvo un encuentro con pandilleros de la zona. De acuerdo con el relato de su suegro, ese día, José Luis vestía una camiseta roja. Los pandilleros le advirtieron que, de no quitársela, “ellos se la quitarían”. Desde entonces, ni José Luis ni Jorge volvieron a vestir camisetas de ese color. Este fue, de acuerdo con Jorge, el único encuentro de José Luis con miembros de pandillas.

El sábado 26 de marzo, como el resto de los días, José Luis salió con el pan a las 5:30 a.m. El recorrido fue el mismo de siempre. Media hora después de iniciada la jornada, José Luis fue asesinado. Ocurrió a pocos metros de su vivienda. Jorge, el suegro, fue la última persona con la que habló.

“A unos metros de la casa, oí que sonaron como unos cohetillos”, narra Jorge. Esto ocurrió, explica, después de que José Luis pasó por la casa para decirle que volvería más tarde con el pan para ellos. Esta fue la última interacción entre los dos hombres. Los cohetillos que escuchó

Jorge fueron los disparos que, a pocos metros del portón de la casa, acabaron con la vida de José Luis. Su cuerpo quedó tendido ahí, frente a la iglesia evangélica Palmeras, en el mismo silencio que reinaba en la zona antes de los disparos.



Jorge Rivas ya había enterrado a un hijo. Fue en 2017. Lo asesinaron, dice, en San Salvador. Hasta ahora, no sabe nada de los asesinos de su hijo. El 28 de marzo, tuvo que enterrar a su yerno. Al que veía, explica, como otro hijo. José Luis fue asesinado el mismo día de su aniversario de matrimonio.