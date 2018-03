Hombre condenado por violar a su hija enfrentará nuevo juicio

Lee también

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador suspendió ayer el juicio en contra de Carlos Enrique C., quien fue condenado en 2015 a 12 años de prisión después de que la Fiscalía General de la República (FGR) probó que violó a su hija de cinco años.Los abogados defensores apelaron ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador y, de acuerdo con el abogado querellante en el proceso, Fernando Meneses, la cámara expuso que este mismo tribunal de Sentencia no evaluó como prueba la declaración del imputado. Es por esta razón que, según el querellante, ordenó que el juicio se repitiera.Sin embargo, la diligencia fue suspendida ayer, pero el tribunal no reveló la razón.El caso tiene reserva total, por lo que Meneses dio a conocer detalles generales del proceso. De acuerdo con el abogado, el padre de la víctima compartía la custodia de la niña con su exesposa. A los 15 días de que la menor regresó de la casa de su padre para llegar a la vivienda de su madre, su abuela notó que tenía una lesión. La doctora que atendió a la menor descubrió que la niña de cinco años había sido violada.Antes de notificarle a la madre, la doctora llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Instituto de Medicina Legal (IML), según relató Meneses. Luego de esto, la Fiscalía citó a la madre y a su hija para una entrevista. Fue en ese momento que la menor aseguró que su padre la violó, según explicó el abogado.