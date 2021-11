Hombre desapareció tras descuido de Centros Penales y PNC

Descuido y negligencia. Con esas dos palabras describe la familia López la actuación de las autoridades del Centro Penal de Apanteos, ubicado en el departamento de Santa Ana, a quienes responsabilizan de la desaparición de José Carlos Ángel López, quien estaba recluido en el referido centro penitenciario.

El miércoles 10 de noviembre enfrentó la audiencia preliminar por el delito de lesiones en perjuicio de su padre y desde hace cuatro meses guardaba prisión preventiva en Apanteos.

Pero ese mismo día un Juzgado de Ilobasco decretó la libertad para José y a los familiares les informaron que podían ir a traerlo hasta el siguiente día. El padre y el hermano del reo fueron por él.

Llegaron aproximadamente a las 9:00 de la mañana del jueves 11 al centro penitenciario. Esperaron toda la mañana y parte de la tarde y no recibían respuesta por parte de los custodios. A las 4:00 de la tarde, al ver que José nunca era liberado, optaron por retirarse y regresar a la casa, ubicada en el cantón Las Huertas, del municipio de Ilobasco, Cabañas.

María López, la hermana de José, relató que el viernes pudo comunicarse con autoridades de Apanteos y ellos les confirmaron que su hermano ya había salido del centro penal. Según describe la familia, José estaba en tratamiento psiquiátrico y por momentos se desubicaba. Por ese motivo, esperaban que en el recinto carcelario tuvieran consideración y al menos les avisaran sobre la situación del privado de libertad.

Antes de dejarlo en libertad a José le hicieron una serie de preguntas y a ninguna respondió. El director del centro penal le preguntó sobre su papá, si conocía algún número de teléfono al cual llamar o sí sabía adonde vivía. A todos esos cuestionamientos José respondió que no sabía nada, debido a su condición.

"Lo sacaron del Centro Penal y estuvo dos días en la calle porque los vendedores de ahí me dijeron que había estado a la orilla de la calle. Me contaron que vino un carro de la policía y los soldados y le dijeron que se subiera a un bus y que se fuera para metrocentro. Vieron que se subió a un bus pero no se fijaron en que ruta se subió", asegura María.

Lo último que les han informado es que una señora lo vió en Ahuachapán y alertó a la policía, que optó por enviar a José en un bus de la ruta 202 en dirección a San Salvador. La familia López no sabe mayores detalles al respecto y lo único que anhelan es encontrarlo con bien.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al Centro Penal de Apanteos sobre su versión de los hechos, pero informaron que no darían detalles sobre lo sucedido.

También se intentó conocer la versión del departamento de derechos humanos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) pero aseguraron que desconocen la situación de José. También aseguraron que no es obligación del centro penal informar a las familias cuando una persona sale de prisión, lo cual la familia dice que no es cierto.