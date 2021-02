Hombre es detenido por fraude electoral

La Policía Nacional Civil informó este día, 28 de febrero de 2021, la detención de Josué Gómez Turcios por fraude electoral, en la Unión.

El detenido era un vigilante del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) quien según las autoridades policiales votó sabiendo que estaba excluido del padrón por haber sido condenado anteriormente por otro delito penal.

Informamos de la detención del señor Josué Gómez Turcios, por el delito de fraude electoral, vigilante de un partido político, en La Unión.



Dicha persona votó sabiendo que estaba excluido del padrón por haber sido condenado anteriormente por otro delito penal. pic.twitter.com/m8KXygNPis — PNC El Salvador (@PNCSV) February 28, 2021

Por su parte el Fiscal de la República, Raúl Melara, hace unas horas se manifestó ante el caso y dijo que la detención fue a causa de que el vigilante había votado en un centro de votación que no le correspondía.

“Tenemos a un capturado por fraude electoral en el oriente del país, quien emitió su voto en un lugar donde no le correspondía, no obstante, al haber sido advertido de que no podía hacerlo. Estamos esperando que nos remitan las diligencias para poder presentarlo”, aseguró.