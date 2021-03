Hombre lesionado en choque de dos motocicletas

Un choque ocurrió la tarde del miércoles sobre la calle Rafael Osorio y avenida La Esperanza, de Zacatecoluca, en La Paz, zona aledaña al cementerio de Analco. Según el responsable del percance, Carlos Rodríguez, no observó que el motociclista, que no pudo ser identificado, intentó realizar un giro en un lugar no permitido.

El lesionado fue trasladado al hospital nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, en La Paz, con fractura en su brazo izquierdo, dijo la Policía.