Hombre mata a su expareja y se suicida

María Guadalupe Rodríguez Aguilar, de 43 años, fue asesinada por su expareja, Tomás Pérez Arias, de 67; ayer a la 5:45 de la mañana en la calle principal de la colonia Buenos Aires 2, de la ciudad de Sonsonate. La víctima se dirigía a recoger unas quesadillas para vender cuando fue atacada con un corvo por Pérez. Posteriormente el hombre se suicidó.

Al momento del hecho, María Guadalupe logró pedir auxilio a uno de sus hijos que vive cerca del lugar. "Yo escuché que me gritó Giovanni varias veces y cuando salí a ver el hombre la estaba atacando con el corvo, y me le lancé encima, pero me quiso dar con el corvo y no pudo, y fue cuando la siguió atacando a ella. Después salió corriendo para donde él vivía", manifestó el hijo de la víctima.

Vecinos y familiares auxiliaron a María. La pusieron en la cama de un pick-up particular para llevarla hacia el hospital nacional de Sonsonate, sin embargo debido a las múltiples heridas ocasionadas por su expareja, murió en el trayecto, antes de recibir asistencia médica.

María tenía múltiples lesiones en el abdomen y en su antebrazo derecho.

Giovanni narró que la expareja de su madre, ya la había agredido en una ocasión, lo que provocó que ambos se separaran. Afirmó que tras el hecho, ella denunció a Pérez ante la Policía Nacional Civil por agresión. Un juzgado emitió medidas de protección a favor de María Guadalupe, es decir que Pérez no se le podía acercar por ningún motivo, pero lo hacía.

La familia dice que María Guadalupe nunca recibió protección de parte de la Policía, aunque su expareja ya la había amenazado de muerte.

"Él ya tenía restricción para que no se le acercara. Cuando se la encontraba en la calle, porque ella salía a vender las quesadillas, la amenazaba. Incluso hace unos días llegó a la casa donde vivía mi mamá y le dijo que ya le quedaban pocos días y que juntos se iban a ir para el cielo. Las autoridades le habían dicho que por el tipo de caso le iban a dar protección, pero nunca pasó eso", expresó el hijo de María.

Tras haber cometido el crimen de su expareja, Pérez se fue para su vivienda, ubicada en la colonia Arroyo Blanco, del cantón El Cerrito, del municipio de Nahuizalco y se quitó la vida, colgándose de un lazo.

Su cadáver fue encontrado por la Policía Nacional Civil (PNC), ya que Pérez vivía solo.

Familiares de la víctima dijeron que el hombre tenía problemas con el alcoholismo, y que pudo haberse encontrado bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando cometió el crimen.

Agregaron que Pérez se dedicaba a la reparación y venta de repuestos de bicicletas en el lugar donde residía, y que tenía aproximadamente dos meses de haberse separado de María Guadalupe.

La fiscal del caso, explicó que continuarán con las investigaciones y analizarán cada detalle en relación a este hecho, debido a que en el interior de la vivienda donde se quitó la vida Pérez, encontraron una nota.

"Encontramos varias evidencias, hay una nota, pero será un aspecto que se analizará porque cualquiera pudo haber escrito esa nota. Hasta ahorita es un caso pendiente tanto de feminicidio como suicidio, pero no hay certeza de ello", expresó la Fiscal.

Amigos y vecinos de la víctima se mostraron consternados por lo sucedido ya que dijeron que ella era una buena mujer.