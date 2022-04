Hombre muere arrollado

El motociclista Fredy Antonio Quintanilla, de 30 años, falleció la tarde del jueves tras ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 85 de la carretera del Litoral, cantón San Nicolás Lempa de Tecoluca, en San Vicente.

Quintanilla fue impactado por un pick up que le invadió su carril y según la Policía, el conductor del automotor, José Medardo Hernández Rodríguez, de 45 años, manejaba ebrio.

"El conductor intentó fugarse, recorrió un poco más de 500 metros después de provocar el accidente pero se le apagó el vehículo, luego de eso lo detuvimos y verificamos que tenía 157 grados de alcohol en aliento, además no posee licencia de conducir", mencionó una fuente policial. Familiares del fallecido mencionaron que era un excelente agricultor y lamentaron el percance. "Él cosechaba todo tipo de cultivos, era una buena persona, trabajadora y con buenos principios, no me creo lo que le pasó, pero así es la vida", dijo un familiar.