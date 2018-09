Hombre muere atropellado al cruzar carretera

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió ayer a la 1:30 de la tarde, tras ser atropellado por una camioneta con placas hondureñas en el kilómetro 123 de la carretera Panamericana, en el cantón El Papalón, del municipio de Moncagua, en San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).Un oficial de la PNC que inspeccionó la escena detalló que según la información obtenida por varios testigos y el conductor de la camioneta, el hombre intentó pasar al otro lado de la carretera pero no se percató de que la camioneta iba en uno de los carrilles. "El señor presuntamente se cruza de forma imprudente la carretera.

Se presume que es una imprudencia del peatón, según la versión del conductor, quien se bajó en su momento con el objetivo de darle auxilio, pero ya estaba fallecido", indicó la fuente policial.Otra de las versiones que obtuvo la policía es que estaba un vehículo estacionado a la orilla de la carretera, por lo que la víctima no pudo observar a tiempo si venía otro vehículo, por lo que no descartan que esto también haya contribuido a que sucediera el accidente. Según las evidencias, el hombre impactó con la cabeza en el parabrisas del automotor.

El conductor de la camioneta no huyó del lugar y, según la PNC, es de nacionalidad salvadoreña, pero trabaja en Honduras, motivo por el cual andaba un vehículo con esas placas. Asimismo, la PNC dijo que el conductor de la camioneta no manejaba a excesiva velocidad.El cadáver del peatón quedó a un costado de la carretera y no fue identificado hasta el cierre de esta nota, ya que las autoridades aún no realizaban la inspección del cadáver.