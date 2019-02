Hombre muere en accidente de tránsito

Rónald Jimmy Rodríguez, de 38 años, murió ayer a las 4 de la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera el Litoral, en el cantón El Chilamate, municipio de Jiquilisco, Usulután, informó la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fuente detalló que Rodríguez se conducía hacia la cabecera departamental usuluteca a excesiva velocidad y una de las llantas delanteras explotó, por lo que perdió el control del automóvil, se salió de la carretera y volcó.

Después del percance vial, Rodríguez intentó salirse del vehículo, pero debido a que el volante quedó presionando sus piernas no pudo hacerlo y murió en el lugar.

"Por lo visto él intentó salirse, pero no pudo; y ya que no fue auxiliado, murió en el lugar. Por el momento lo que tengo es que la llanta explotó cuando iba en marcha, seguramente iba a excesiva velocidad, perdió el control y volcó. Es por eso importante que todo conductor use el cinturón de seguridad", dijo el oficial en turno de la Policía usuluteca.