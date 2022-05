Hombre pagará $1,460 por matar a gato

Personal policial y autoridades municipales de San Miguel se presentaron ayer en la vivienda José Balmore Vázquez Claros, en la colonia La Pradera de esta ciudad. El hombre es acusado de matar a un gato a golpes, el 6 de mayo.

El vídeo del hombre golpeando al gato con un garrote para después colocarlo en una bolsa plástica circuló el lunes en las redes sociales. En la grabación se observa a Vásquez salir de su vivienda y matar al felino.

Frente a los policías, el hombre aceptó haber cometido el hecho, pero en su defensa dijo que cuando lo hizo se encontraba en estado de ebriedad. Aseguró que el felino había entrado a su hogar en varias ocasiones y que esta última vez se le lanzó sobre él.

"El animal se me lanzó y por reacción yo levanté las manos y se golpeó en la pared, creo que fue cuando murió, del resto no me recuerdo porque estaba ebrio, después lo metí a la bolsa y lo fui a botar a un potrero", expresó. La alcaldía dijo que se le impondrá una multa de $1,460, equivalentes a cuatro salarios mínimos del sector comercio.