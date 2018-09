Hombre va a prisión por feminicidio de su esposa

El Juzgado de Paz de Santo Domingo de Guzmán ordenó ayer la detención provisional para José Rodríguez Ángel, procesado por el feminicidio de su esposa, Delmy Rosibel Cabrera.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tienen la declaración de una testigo que narró con detalles cómo fue cometido el crimen de Delmy, a quien le amputaron los brazos el pasado domingo por la tarde en el cantón El Zope, de Santo Domingo de Guzmán.

El acusado se declaró inocente de los cargos en su contra. "Esa es cosa del diablo, es cosa que a veces uno no lo piensa, me arrepiento de lo que hice, yo no soy asesino", dijo en su defensa para intentar justificar lo ocurrido.

La defensa pública de Rodríguez dijo que solicitará un examen psicológico para, de acuerdo con los resultados, determinar si lo presenta como prueba para desvirtuar la acusación contra Rodríguez.

La FGR dijo que durante la etapa de instrucción de seis meses otorgada por el tribunal recabará más pruebas en contra del imputado.

El tribunal estableció que el caso pasará al Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana y que el imputado será enviado al centro penal de Apanteos, en Santa Ana.

El ministerio público dijo que buscará que el hombre sea condenado por feminicidio, cuya pena va desde 30 a 50 años de cárcel. Rodríguez, que intentó suicidarse después de que mató a su esposa, permaneció desde el domingo internado en el Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, por una herida con arma blanca que se provocó en el abdomen.

Las autoridades del hospital lo dieron de alta ayer y la Policía Nacional Civil (PNC) lo llegó a traer esposado.