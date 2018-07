Hombres desconocidos asesinan a tiros a una mujer cuando se dirigía a su trabajo en Cuscatlán

Una mujer fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en el mercado de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la mañana de martes 17 de julio. Otros dos hechos violentos más se han reportado hoy en el departamento de La Paz.

En el caso del homicidio en Cuscatlán, la mujer, aún no identificada, trabajaba como empleada del mercado de Cojutepeque y se dirigía a su lugar de labores desde su hogar, en el caserío Cocal del Carmen, cuando fue interceptada por varios hombres desconocidos quienes la asesinaron a tiros sin mediar palabra.

Las autoridades policiales no han confirmado si se trata del accionar de grupos de pandillas. De igual forma, el esposo de la víctima asegura que no tenía conocimiento sobre amenazas hacia ella por parte de grupos criminales, por lo que no entiende qué pudo haber originado el crimen en su contra.

Dos homicidios en La Paz

De igual forma, siempre este martes por la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) procesó dos escenas violentas en el departamento de La Paz. Una de ellas fue en la lotificación Miraflores I, de San Pedro Masahuat, donde una mujer fue asesinada de varios disparos por un grupo de desconocidos.

El crimen fue cometido a eso de las 6:30 de la mañana, cuando la mujer transitaba por esa zona. Hasta el momento, las autoridades policiales no han podido revelar mayores datos al respecto, ya que se continúa con la investigación.

El segundo hecho fue en el Bulevar Costa del Sol, donde un grupo de hombres a bordo de un vehículo color negro abrieron fuego contra un hombre que esperaba el bus en esa zona, asesinándolo al instante. La Policía aún está en proceso de investigación de este caso.