Homenaje a los asesinados durante la guerra civil: Previo a Canonización de Romero, Jesús se reencontró con su primo asesinado

Jesús Fuentes no fue a trabajar este día. Tenía que ir a la Plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, donde sabía que la Fundación Monseñor Romero había colocado fotos de laicos y sacerdotes asesinados durante el conflicto armado.



Allí, junto a muchos retratos en blanco y negro, estaba el de su primo, Alexánder Fuentes, asesinado por miembros de la Guardia Nacional en 1989.



Jesús contempló la foto por largo tiempo, en silencio, con el rostro grave. Pasados los minutos, se rompió en llanto.



"Él era mi hermano, la persona con la que compartí los mejores momentos de mi juventud", comentó Jesús.



En el resto de la plaza, miembros de la Fundación Monseñor Romero continuaban colocando retratos, adornos y mantas para el evento de esta noche.

Fundación Monseñor Romero ha colocado, en la Plaza Barrios, fotos de laicos y sacerdotes asesinados durante la guerra civil. Foto/Moisés Alvarado. pic.twitter.com/lM9kNlakxk — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 13 de octubre de 2018

"Sabía que venir aquí me iba a hacer sentir bien y mal. Bien porque me trae lo que viví. Mal porque sé que todo eso ya no existe", dijo.



Jesús aseguró que volverá esta noche para la vigilia de la canonización de Monseñor Romero, el futuro santo del que porta una imagen en su cartera.