Homenaje a una discapacidad sin fronteras

Elena María Recinos es exalumna del Instituto Técnico Ricaldone. Ella forma parte de ese pequeño porcentaje de jóvenes con discapacidad que tienen acceso a la educación y que logran graduarse. Esta joven, ahora de 27 años, recién obtuvo su título en diseño industrial de productos de la Universidad Don Bosco. Es por esta razón que formó parte de un grupo de cinco alumnos que fueron agasajados por autoridades académicas del Instituto Técnico Ricaldone (ITR), donde ella obtuvo su diploma de bachiller. “El día que me dieron mi título universitario me sentía muy nerviosa porque recordaba lo difícil que había sido todo. Pero tenía una enorme carga de alegría porque con mi logro estoy diciendo que yo soy mi propio límite”, contó la joven durante el homenaje.

Aunque Elena pudo formarse académicamente, tuvo muchas dificultades para culminar sus estudios tanto de educación media como superiores, ya que aparte de su discapacidad auditiva, vivió duros problemas económicos, pero también sufrió de Guillain-Barré, una enfermedad que por poco le paralizó todo el cuerpo. En aquel momento, la esperanza de volver a caminar, según sus médicos, era casi nula. Sin embargo, después de un año de dura terapia, logró dar algunos pasos con la andadera. Esto la motivó a regresar a estudiar y sacar su bachillerato. “Mi hija vino al colegio, entró al salón y dijo: ‘Yo puedo hacerlo’”, afirmó su madre, María Elena Díaz.

Alegría. Elena Recinos y Brenda Sánchez están felices de haber inspirado este homenaje y ser ejemplo tanto para jóvenes sordos como para oyentes.

Así, el Ricaldone decidió darle la oportunidad de realizar las evaluaciones, en las que ella demostró que era capaz de afrontar cualquier reto. “Fue complejo porque las evaluaciones, que duraban media hora, ella las hacía en una hora. Las manos le habían quedado dañadas por la enfermedad”, explicó su madre.

Tanto la joven como su familia recuerdan todo el apoyo que recibieron del ITR, de sus docentes y compañeros de clases. “Ellos (sus compañeros) aventaban la andadera y la ayudaban a caminar. Ese cariño ayudó mucho a su recuperación”, agregó María.

Además, Elena recibió una beca parcial de parte de esta institución educativa. Gracias a esto, la madre de Elena junto a cuatro padres de familia más, también de hijos sordos, se unieron para hacer cumplir el derecho de una educación para sus hijos. Por eso crearon el Comité de Integración de Personas Sordas, con el fin de recolectar dinero para suplir estas necesidades. Con este proyecto recolectaron mucho dinero que ayudó a pagar lo que no cubría la beca. “Se hubiera podido cubrir hasta mis estudios universitarios, pero nuestros padres decidieron compartirlo con otros estudiantes sordos de escasos recursos económicos para que tuvieran la oportunidad de estudiar como nosotros lo hicimos”, expresó Elena.

Brenda Sánchez, de 26 años, formó también parte de este proyecto que le permitió estudiar su bachillerato en el ITR, graduarse y asistir a la universidad, donde todavía está estudiando la misma carrera que Elena. Su discapacidad auditiva también le generó muchas barreras, pero en el homenaje contó que solo le falta un ciclo para graduarse. “Mi hermano tuvo un derrame cerebral cuando estaba en el vientre. Tocó decidir entre pagarme un intérprete que me ayudara en las clases o contratar a alguien que cuidara a mi hermano. La decisión fue obvia y yo no obtuve intérprete”, enfatizó la joven. Pese a esto, nunca dejó de luchar por cumplir su deseo de ser profesional. “Mis padres nunca me permitieron dejar mis estudios a pesar de todas las barreras porque en mi casa nunca ha existido la palabra ‘yo no puedo’”, dijo Brenda.

Por toda esa lucha y valor que los jóvenes con discapacidad auditiva han tenido para vencer tantos obstáculos, el ITR se siente orgulloso de que su educación inclusiva los haya impulsado. “Los logros de estos jóvenes son nuestros también, ellos son extraordinarios”, dijo Mario Aldana, director del Instituto Técnico Ricaldone.