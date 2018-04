Homicida de camarógrafo Samuel Rivas posiblemente hacía "prueba" para convertirse en "gatillero" de la pandilla, dice FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy sobre la "finalización de la investigación del homicidio del camarógrafo del canal 21, Samuel Rivas", un hecho cometido el 16 de noviembre del 2017. "Nos complace informarles que este caso ha sido resuelto", dijo el titular de la institución, Douglas Meléndez.

Según la Fiscalía, el pandillero que disparó contra el camarógrafo fue detenido hace "72 horas" (tres días) por el delito de resistencia. "No obstante, nosotros lo teníamos en investigación", dijo Meléndez.

Sujeto acusado de asesinar a camarógrafo del canal 21 fue llevado al Juzgado de Paz de San Martín acusado por resistencia. Antes de la audiencia de le notificó la nueva acusación en su contra. Conferencia del caso a las 11:30 am en oficina fiscal de Soyapango. pic.twitter.com/eysKyrsQkY — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 16 de abril de 2018

El señalado como homicida de Rivas es Wilber Ernesto Carranza Cabrera, alias "El Chino". Hoy fue llevado al Juzgado de Paz de San Martín para ser acusado formalmente por el delito de resistencia. "Antes de la audiencia se le notificó la nueva acusación (la de homicidio) en su contra", dijo la Fiscalía.

Según testigos, en el crimen contra Rivas participaron dos pandilleros. La Fiscalía asegura que el otro delincuente está "prácticamente identificado" y "está siendo ubicado por la PNC". "Esperamos que sea detenido en las próximas horas", dijo Meléndez.

La Fiscalía presentó hoy al señalado por el homicidio del camarógrafo Samuel Rivas. Foto: Cortesía/FGR

Según los relatos recolectados por la Fiscalía, Carranza y otro pandillero alias "El Hipy" fueron observados mirando "de forma sospechosa para todos lados" antes de cometer el crimen. "El sujeto alias 'El Chino' portaba en su mano derecha un arma de fuego, tipo pistola color negra, la cual trataba de esconder entre sus glúteos", dijo la FGR. "Rápidamente los dos sujetos se acercaron a la persona que estaba en el microbús y sin mediar palabra el sujeto alias 'El Chino' le realizó varios disparos al cuerpo, seguidamente los dos sujetos huyeron por el polígono 31", de la residencial Altavista tercera etapa.

El fiscal general contó que Carranza está perfilado como miembro de la pandilla 18 que opera en la zona de Altavista y que "no tiene antecedentes delincuenciales hasta este momento". "Creemos que si no tenía antecedentes, no significa que como menor de edad podría tenerlos, porque esos no se pueden verificar porque son anulados o borrados", explicó el funcionario.

Por otra parte, Meléndez dijo que el asesinato de Rivas no tiene relación con su trabajo como camarógrafo de un medio de comunicación y que aunque aún no se tiene determinado, se tienen algunos indicios de la posible motivación del crimen.

"Es posible, solo tenemos la posibilidad por un indicio, de que este sujeto Carranza estaría pasando posiblemente la prueba para ingresar, el chequeo al grado superior, ya como gatillero de la pandilla 18", dijo el fiscal general.

Por otra parte, la jefa de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía, que está a cargo del caso, dijo que a pesar de que "hubo muchos testigos" del asesinato contra Rivas, se han tenido dificultades para encontrar a quienes quieran colaborar en la investigación; aunque fue a través de un testigo por medio de quien se identificó a Carranza como el autor material del crimen.

Esta mañana, el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde había dicho que la investigación por este asesinato se encontraba en "la etapa final".

La noticia sobre la captura del supuesto homicida de Rivas y la finalización de la investigación la da la Fiscalía poco después de conocerse sobre el asesinato de la también comunicadora Karla Turcios, periodista de la revista El Economista del Grupo LPG.