Homicidios a la baja, pero sin contraste

De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil (PNC) recopilados por LPG Datos, del 1 de enero al 31 de julio de 2022 se contabilizaron 441 homicidios, lo cual refleja una reducción del 38 % en comparación con el mismo período de 2020, cuando hubo 712, y del 44 % respecto a los mismos siete meses de 2021, con 787.

Sin embargo, la reducción se basa únicamente en los datos oficiales del gobierno salvadoreño, ya que según especialistas en seguridad pública no hay manera de contrastar la información, debido a la poca transparencia del Ejecutivo.

Para Luis Enrique Amaya, investigador y consultor especializado en seguridad pública, este gobierno es el "más opaco" del pasado reciente del país, lo cual dificulta poder analizar el fenómeno de los homicidios, ya que sin poder contrastar se carece de calidad. Según él, esto se puede constatar en la reserva de información sobre estadísticas relacionadas a hechos violentos generadas por instituciones como la PNC, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

"En el análisis de políticas públicas, que se considera una actividad científica, no se trata de quién dice las cosas y no se trata de depositar confianza o fe en las personas que dicen las cosas, sino que se necesita mucha información y sobre todo que se tenga distintas fuentes que permitan hacer contrastes para validar la información. Con este gobierno creo que estamos cayendo en el error de la fuente única", aseguró Amaya.

Aclaró que al contar con una sola fuente se está propenso a cometer errores y que "en este gobierno no se puede confiar, pues hay "intereses particulares" de por medio.

Amaya reconoció que es un logro para este gobierno la significativa reducción de los homicidios y que al actual ritmo la tasa de homicidios al finalizar 2022 reflejaría una tasa de 16 o 17 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

La anterior es una cifra bastante baja en comparación con 2021, cuando era de 18 por cada 100,000; o la de 2020, cuando fue de de 21; mientras que en 2015 fue de 106. Esta última fue la cifra más alta en la historia reciente del país.

Amaya sostiene que pese a ser un "logro meritorio" hay una deuda al desconocer por qué o cómo se ha bajado tanto.

Para Verónica Reyna, especialista en temas de seguridad pública del Servicio Social Pasionista (SSPAS), no hay muchas condiciones para confiar plenamente en los datos que está presentando el gobierno de Nayib Bukele, ya que hay incongruencias en los datos que reflejan las instituciones y aún se desconoce el consolidado de la Mesa Tripartita.

"A esta altura del año la ausencia de un dato consolidado del cometimiento de homicidios en el país por parte de la Mesa Tripartita y con las restricciones al acceso a la información pública, aumenta la imposibilidad de verificación de los datos por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Es difícil tener condiciones para confirmar la veracidad de las cifras. No digo que sean datos falsos, pero no tenemos la posibilidad de confirmar la información y confiar en los datos de las instituciones", aseguró.

Agregó que el hecho que instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, que forman la Mesa Tripartita, no concuerden en las cifras de homicidios no sería grave, ya que suele pasar por diversos factores; pero que no se haya actualizado el dato de los homicidios en los dos primeros dos trimestres del año sí es preocupante.

Detalló que esta información debería estar ya consolidada, pero lo que está predominando es "la reserva de información, evitando el acceso a la información pública y lo que se demuestra es que dicha mesa no funciona para lo que fue creada".

Sobre esta diferencia de cifras, Amaya sostuvo que no es de sorprenderse porque hay ciertos hechos que pudieran hacer que se cambie el dato. Lo preocupante, según él, es la opacidad con la que ha trabajado y sigue operando este gobierno.

"En lugar de analizar y resolver esas discrepancias se prefiere ocultarlas. Ese es el principal problema. Yo no soy muy optimista, ni confío demasiado en la información que nos provee el gobierno. Yo no tengo fe en el gobierno, tengo fe en la evidencia", aclaró.

Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad pública, opinó que es difícil saber si esos números corresponden con la realidad de las muertes violentas en El Salvador, porque se ha comprobado que hay subregistro provocado por los cementerios clandestinos, atribuidos principalmente a pandillas.

"Se suman dudas sobre la confiabilidad y veracidad de los registros oficiales, especialmente porque las entidades que los producen carecen de independencia y más bien han mostrado plegarse a la estrategia de un Ejecutivo obsesionado con utilizar la reducción de homicidios como su principal logro gubernamental", aseveró.

Aclaró que aunque hay una reducción importante de homicidios, no será sostenible en el tiempo, ya que la criminalidad no se aborda con una política criminal integral ni bajo los principios del estado de derecho. También destacó la represión que se ejerce actualmente con el régimen de excepción. "Se reducen las cifras como resultado del repliegue de los grupos delincuenciales, pero no es sostenible", concluyó Aguilar.