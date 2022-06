Hospital El Salvador deja de ser exclusivo para covid en medio de quinta ola

En medio de la quinta ola de contagios de covid-19, el Hospital El Salvador (HES) dejó de ser exclusivo para enfrentar la pandemia y ha comenzado a recibir pacientes de otras enfermedades, provenientes del resto de la red pública, confirmaron ayer médicos y sindicatos del sector salud a LA PRENSA GRÁFICA.

El área de hospitalización del HES se ha convertido en Medicina Interna y Cirugía, donde se están atendiendo pacientes de patologías cardiovasculares, neurológicas, infecciosas, entre otras, indicaron dos fuentes médicas del propio HES. La información fue corroborada también por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud (SITRASALUD) y por el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS).

"Ya están todos aquellos que requieran UCI (unidad de cuidados intensivos). Hospitalización es ahora Medicina Interna y Cirugía, cuando comiencen a recibir (pacientes para someterse a cirugías)", indicó una de las fuentes del hospital, quien solicitó anonimato.

"Hay cuidados coronarios, neurocríticos, UCI quirúrgica, UCI aislados y UCI general", detalló otro trabajador del Hospital El Salvador, que desde 2020 opera en los pabellones del extinto Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Según las fuentes, actualmente hay entre 40 y 50 pacientes. Solo en el área destinada para las personas contagiadas con covid-19 hay 20 ingresados.

Un trabajador del Hospital Nacional Rosales indicó que el personal del HES que hace dos meses fue trasladado a otros centros asistenciales, debido a la reducción en los ingresos de covid-19, volvieron en mayo a sus puestos en el exCIFCO para atender a estos nuevos pacientes. "Ellos regresaron al Hospital El Salvador el mes pasado, porque les informaron que empezarían a recibir pacientes de los demás hospitales", indicó la fuente.

El Ministerio de Salud (MINSAL) incluso ya tiene definida una lista de 16 patologías que pueden ser enviadas a Medicina Interna del HES, indicó el doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización de SITRASALUD. Según el listado que proporcionó a este periódico, el hospital puede recibir pacientes de neumonía, insuficiencia cardíaca, crisis hipertensiva, epilepsia, accidente cerebrovascular de origen isquémico, síndrome de abstinencia alcohólica, entre otros.

No obstante, aclaró que "el memorándum (del MINSAL) especifica que son pacientes que no necesitan ventilación, no en estado grave, sino en estado intermedio o leve. Los graves que necesitan soporte ventilatorio u otro tipo de tratamiento de carácter de cuidado intensivo, esos no se están enviando".

El SIMETRISSS explicó que con este giro en sus operaciones, el HES está sirviendo como "hospital de depósito", donde se trasladan pacientes cuando ya no hay espacio en los otros centros de salud. El sindicato aclaró que por el momento el Seguro Social solo está enviando pacientes de covid-19 al HES.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINSAL para abordar este cambio en el funcionamiento del hospital y del cual no ha hablado públicamente el titular del ramo, Francisco Alabi. Este periódico consultó cuándo se comenzaron a enviar pacientes de otras patologías al HES, cuántas personas con covid-19 están ingresadas actualmente en el lugar y cuántas de otras patologías. La oficina de comunicaciones dijo que trasladaría las consultas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En pleno brote

Desde que el 14 de marzo de 2020 Nayib Bukele anunció la desaparición del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), porque pasaba a ser un hospital exclusivo para covid-19, el HES ha estado en el centro del discurso oficialista que vende a El Salvador como un "ejemplo para el mundo" por su respuesta ante el covid-19.

Aunque la publicidad gubernamental sobre el HES ha sido agresiva, es limitada la información pública que está disponible sobre el centro de salud. Por ejemplo, los únicos datos relacionados a la cantidad de pacientes que ha atendido fueron borrados del portal de Transparencia del MINSAL, luego que medios de comunicación reportaran que la cifra de fallecidos en el lugar superó al conteo oficial de muertes por covid-19.

Tampoco se conoce el plan del MINSAL para este recinto, que incluye un edificio en el estacionamiento del CIFCO donde se prometió un hospital pero terminó funcionando como vacunatorio. "Me parece que sería importante conocer cuál es el plan para ese hospital, en qué se enmarca esta estrategia, si esto significaría una etapa de transición a algo, cómo se enmarcaría la reconversión de este hospital dentro del escenario de la remodelación del hospital Rosales", dijo el epidemiólogo Wilfrido Clará. "Más que el hecho en sí (de recibir pacientes de otras patologías), es esencial conocer cuál es el plan estratégico para el HES", reiteró.

Lo que se sabe sobre los planes para el hospital viene de declaraciones del ministro Alabi, pero tampoco ofrece detalles. "Es una estrategia que va a ampliar (el HES) a una ciudadela de atenciones altamente especializadas, de un cuarto nivel", dijo a principios de junio, a pesar que desde un principio el Gobierno lo planteó como un hospital temporal y así quedó plasmado, también, en los trámites para su construcción, según reveló LA PRENSA GRÁFICA hace un año.

Por avisos de licitación publicados en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL) se ha conocido que el Gobierno alista una inyección de $13.3 millones para crear nuevas áreas: quirófano y angiógrafo, central de esterilización, unidad de radiología y un laboratorio de biología molecular. Este monto se agregará a los $34.7 millones que costó construir las tres fases del hospital, incluyendo el ahora vacunatorio, superando los $29.7 millones que estaban previstos para el diseño y construcción del nuevo hospital Rosales, un proyecto paralizado desde hace cuatro años.

A las dudas sobre los planes para el hospital se suma la quinta ola de contagios de coronavirus. Las fuentes consultadas coincidieron en que el MINSAL no les ha informado qué sucederá con los nuevos pacientes del HES si comienzan a aumentar los ingresos hospitalarios por covid-19. "Por el momento, el ministerio no ha dicho nada", dijo el vocero de SITRASALUD, aunque agregó que las hospitalizaciones por coronavirus se han reducido e incluso algunos hospitales han cerrado las áreas especiales para la enfermedad.

Las cifras oficiales indican que los casos comenzaron a aumentar a finales de mayo y hasta ayer se contabilizaron más de 5,000 personas enfermas de covid-19, aunque el Gobierno no ha actualizado los pronósticos de esos pacientes.

Un proyecto cuestionado y poco transparente

Documentos de la corte de cuentas han identificado irregularidades en el HES.

1- Fallas en su construcción

El 14 de marzo de 2021, LA PRENSA GRÁFICA reveló los detalles de un examen especial de la Corte de Cuentas, donde se señala al Ministerio de Obras Públicas de contratar a una empresa sin experiencia para instalar los aires acondicionados, los cuales provocaron inundaciones en la UCI y obligaron a trasladar pacientes graves a otras áreas.

2- Un vacunatorio sin futuro claro

LA PRENSA GRÁFICA reveló hace un año que el edificio en el parqueo del CIFCO, donde hoy funciona el vacunatorio, costó más que las primeras dos fases del HES. La Corte de Cuentas señaló más de 50 irregularidades y encontró que el Gobierno tramitó permisos para un edificio temporal. El MINSAL no ha dicho qué sucederá con ese recinto.

3- Más fondos para el HES

Documentos de la Corte de Cuentas, indican que el MINSAL y Obras Públicas “usaron indebidamente” $8.5 millones en la construcción del edificio en el parqueo del CIFCO. Mientras tanto, el Gobierno se alista para desembolsar otros $13.3 millones en este hospital, para crear nuevas áreas, mientras sigue paralizado el nuevo Hospital Nacional Rosales.

4- Sin información pública

En enero de este año, el MINSAL eliminó de su portal de Transparencia el documento “Egresos y muertes registrados según hospitales”, el cual permitió determinar que en el HES fallecieron, entre enero y septiembre de 2021, 1,316 fallecidos más que los 1,902 publicados por el mismo MINSAL. Este informe trimestral ha dejado de publicarse.

5- Sin acceso para la prensa

El 30 de mayo de 2020, Nayib Bukele cuestionó a la prensa por no tomar fotografías de la construcción del HES, asegurando que las obras estaban abiertas para documentarlas “cuando quieran”. Sin embargo, hasta la fecha los medios de comunicación, a excepción de los gubernamentales, no han tenido acceso al lugar, ni siquiera cuando se inauguró.